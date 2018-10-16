Первый снег: Сотни человек остались без света в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-16T11:04:06+03:00

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Семь населенных пунктов в трех районах региона остались без света из-за непогоды. 15 социально-значимых объектов, 606 жилых домов и сотни людей лишены подачи электроэнергии.

В некоторых районах региона сегодня выпал первый снег. Природные контрасты желтой листвы и белоснежных снежинок могут не только радовать, но и лишать привычных благ цивилизации. Так, в Солнечном, Верхнебуриинском и имени Лазо районах из-за сильных порывов ветра и налипания снега на провода линий электропередач нет электричества.

Фото: Предоставлено местными жителями

- Практически по всему БАМу такая проблема, - говорит Виктор Старков, глава Солнечного района. – Погодные условия очень суровые – до сих пор идет мокрый снег, дует сильный ветер. Работы ведутся, планируем устранить неполадки в течение двух-трех дней, социально-важные объекты подключим к концу дня, они стоят в первую очередь.

По сообщению пресс-службы главка МЧС России по Хабаровскому краю, на местах работают 37 человек (шесть бригад электросетей) и девять единиц техники.

ВНИМАНИЕ!

Из-за обрыва провода ЛЭП образуется шаговое напряжение. Из-за этого запрещается приближаться к месту замыкания ближе, чем на восемь метров. Если же провод замечен поздно, то отступать от него нужно не отрывая ступни от земли и не создавать разрыв между стопами.

Также запрещено доставать предметы, которые попали на территорию электрических подстанций, взбираться на деревья, если рядом ЛЭП, заходить в трансформаторы и подстанции, приближаться к провисшим проводам.

О происшествии можно сообщить АО ДРСК по круглосуточному и бесплатному номеру телефона: 8-800-1000-397. Также можно обратиться к диспетчерам районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.

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