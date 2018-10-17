На Сахалине школьники изнасиловали 8-летнюю девочку в шалаше

17 Окт. 05:07 2018-10-17T11:05:35+03:00

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Случилось все 12 октября в селе Восток с населением не больше трех тысяч человек. На календаре была пятница, взрослые ждали конца рабочего дня, дети - последнего урока. Всех поднял с ног на голову крик о помощи соседки, которая разместила на одном из форумов жуткую информацию.

- Помогите, юристы. Сегодня в селе Восток изнасиловали первоклассницу мальчики 10,12 и 15 лет. Тот, которому 15, состоит [на учете] в психдиспансере. Говорят, что все трое уйдут от наказания. Как такое может быть? Все это происходило на глазах брата. Его избили и держали, пока все это было. Мать после этого с топором по поселку бегала искала их. Ее остановила полиция. Что делать? - говорится в сообщении в интернете.

После такого сообщения на форуме появились десятки комментариев. Никто не мог остаться равнодушным перед лицом такого чудовищного происшествия. Некоторые утверждали, что мальчики из приличных семей: родители непьющие, работают.

За комментарием «КП» обратилась в единственную школу, которая находится в поселке.

- Уместнее будет дождаться решения суда, чтобы отвечать на вопросы по поводу этих детей. Пока идет следствие. Могу только сказать, что дети не отличались хорошим поведением и отличными оценками, - рассказала «КП»-Хабаровск» Майя Буркова, директор МБОУ СОШ села Восток Поронайского района.

Проигнорировать этот вопиющий случай не смогли и правоохранительные органы, которые уже возбудили уголовное дело.

- 14-летнему жителю села Восток уже выдвинуты обвинения по статье «Иные насильственные действия сексуального характера», - говорит Ольга Чебыкина, руководитель пресс-службы СУ СК России по Сахалинской области. - По версии следствия, все произошло в деревянной постройке в лесу, иными словами, в шалаше. С девочкой он был ранее знаком, а в тот день совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей. При этом 8-летняя девочка находилась в заведомо беспомощном состоянии, вызванном ее возрастом, физическим и психологическим развитием.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Его возраст уже позволяет привлечь его к ответственности, поэтому подростку грозит до 20 лет тюрьмы.

По какой причине остальные школьники, о которых говорят сельчане, не фигурируют в уголовном деле - до сих пор загадка.

В скором времени ситуацию в селе под личный контроль возьмет омбудсмен.

- Я, конечно, в курсе, что случилось в поселке Восток. Идет следствие. Через несколько дней я намерена выехать туда в командировку, - отметила Любовь Устиновская, уполномоченная при губернаторе Сахалинской области по правам ребенке. - Заодно и разберусь состояли ли эти ребята на учете, выясню, что там вообще за ситуация. Пока прокомментировать информацию о том, что несколько детей состояли на учете в психдиспансере, я не могу. Это все пока лишь обсуждения, которые нужно выяснить.

Расследование уголовного дела продолжается.