2018-10-17T11:05:35+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре дума почти единогласно проголосовала за отставку Андрея Климова

Глава города дорабатывает на своем посту до 13 декабря, а затем должен будет уйти
Борис КОКУРИН
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В Комсомольске-на-Амуре дума практически единогласно проголосовала за отставку Андрея КлимоваВ Комсомольске-на-Амуре дума практически единогласно проголосовала за отставку Андрея КлимоваФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В городе Юности депутаты местного парламента большинством голосов приняли досрочную отставку главы Комсомольска-на-Амуре Андрея Климова, занимавшего эту должность с 14 сентября 2014 года.

По решению народных избранников Андрей Климов должен будет доработать на своем посту до 13 декабря 2018 года, а затем уступит свое место сначала чиновнику, который будет исполнять обязанности главы администрации города, а затем новому мэру.

На должность и.о. мэра городская дума рассмотрела две кандидатуры: Дмитрия Глушкова и Александра Абраюкова. В итоге большинством голосов парламентарии утвердили депутата городской думы Дмитрия Глушкова.

- Выборы нового главы города должны состоятся не позднее полугода после досрочного прекращения полномочий нынешнего главы. Это произойдет не позднее июня 2019, - рассказал Иван Лаврентьев, пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, что заявление о досрочном прекращении полномочий мэр Комсомольска написал под давлением Вячеслава Шпорта, когда тот был еще губернатором Хабаровского края. Андрей Климов отнес прошение об отставке в городскую думу 24 сентября.

10 октября на заседании постоянных комиссий депутаты гордумы уговаривали Климова остаться на посту мэра. А в воскресенье на площади Ленина города Юности инициативная группа горожан провела митинг на котором требовала отставки нынешнего главы. Если бы Климов передумал, ему достаточно было просто забрать свое заявление до начала сегодняшнего заседания, но он предпочел этого не делать.

- Я писал это заявление сам, осознанно, не в горячечном бреду, и я не мальчик, чтобы менять свое решение, - рассказал "КП-Хабаровск" Андрей Климов. - Мои планы на будущее - в ближайшие два месяца работаю главой, буду выполнять поставленные задачи на благо нашего города. О дальнейшей работе я пока не думал.

- Может быть есть планы принять участие в следующих выборах на пост главы города?

- Конечно, как гражданин, я имею на это право, но об этом пока говорить рано, и я, честно говоря, не вижу в этом смысла.

- Обидно было сегодня на заседании думы, когда депутаты приняли вашу отставку?

- Что значит обидно? Я ведь не маленький ребенок, все понимаю. Есть какое-то чувство сожаления, что не закончил начатое, потому что планы-то были наперед, еще работать и работать, но так сложились обстоятельства. Сейчас что горевать? Жизнь продолжается, никто ведь не умер.

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