2018-10-18T08:06:01+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре малыш выпал с балкона, но остался жив благодаря инспектору полиции и спасателям

Мальчик остался один дома и играл на четвертом этаже
Борис КОКУРИН
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В Комсомольске-на-Амуре малыш выпал с балкона, но остался жив благодаря инспектору полиции и спасателямВ Комсомольске-на-Амуре малыш выпал с балкона, но остался жив благодаря инспектору полиции и спасателямФото: ДВРПСО МЧС России
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О том что шестилетний малыш вот уже полчаса кидается бумажками с балкона в полицию сообщили соседи. Они же рассказали, что взрослых с ним нет. Проверить информацию выехала Елена Литовченко - инспектор по делам несовершеннолетних.

Прибыв на Аллею Труда она действительно увидела ребенка облокотившегося на ограждение незастекленного балкона. Она поднялась на четвертый этаж и постучала в дверь квартиры, ответил мальчик, на ее просьбу позвать взрослых ребенок заявил что он дома один, а мама ушла по делам.

- Елена попросила его к балкону не подходить и пошла опрашивать соседей, чтобы узнать телефон матери, - рассказала Юлия Ким, сотрудник пресс-службы УМВД России по Комсомольску-на-Амуре. - Время было ранее, мало кто был дома, а кто был ни чем не смог помочь. Женщину эту знали плохо, телефона ее не имели. Она опять подошла к двери, но ребенок ей не ответил. Тогда Елена выскочила из подъезда и вновь увидела мальчика на балконе. Тот забрался на табуретку и опасно раскачивался на перекладине.

Капитан полиции стала отвлекать шестилетнего ребенка разговорами, а сама немедленно позвонила в МЧС. Приехали пожарные и развернули лестницу, чтобы снять мальчишку. Когда сотрудник МЧС был уже под балконом мальчик заинтересовался шумом, перегнулся через ограждение, потерял равновесие и свалился вниз с четвертого этажа.

Реакция пожарного не подвела, он подхватил малыша и аккуратно спустил его на землю, передав прямо в руки инспектора ПДН. К счастью, малыш не пострадал.

Пока искали его мать, шестилетка сидел в отделе полиции и рисовал. Когда женщина наконец явилась ей пришлось объясняться с сотрудниками инспекции.

- Нашим специалистам удалось выяснить, что женщина, уходя на работу, систематически оставляет 6-летнего мальчика дома без надзора взрослых, - прокомментировали в УМВД России по Хабаровскому краю. - Ребенок не посещает дошкольное учреждение.

На нерадивую мать составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, а семью поставили на профилактический учет. Решение штрафовать ее или нет примет комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации Центрального округа Комсомольска-на-Амуре.

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