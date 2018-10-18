2018-10-18T08:06:01+03:00
Происшествия

Хабаровчанин два года прятался в США после попытки убийства брата бывшей жены

Обратно в Россию беглеца доставил Интерпол
Элина ОГАНЕСЯН
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Хабаровчанин нашел убежище в США, после того, как едва не убил брата экс-женыХабаровчанин нашел убежище в США, после того, как едва не убил брата экс-женыФото: Иван ВИСЛОВ
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Произошло все еще в январе 2016 года, в новогодние праздники - 2 января. 68-летний мужчина вместе со своей бывшей женой принимали гостя - брата экс-супруги. За встречу родственники решили выпить. Компания отмечала Новый год, а потом что-то пошло не так. Возможно, горячительные ударили в голову, поэтому хозяин квартиры ни с того, ни с сего схватил кухонный нож и три раза ударил им в спину брата бывшей супруги. Женщина утверждает, что никакого конфликта между ними не было, просто в голове у экс-мужа что-то переклинило. К счастью, скорая помощь вовремя подоспела, поэтому врачи смогли спасти пациенту жизнь.

Следователи в этом же году возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Хабаровчанин предугадал, что скорее всего его за такое преступление его отправят за решетку, поэтому решил скрыться от правосудия. Взял билет в один конец и улетел в США. Когда оперативники узнали о местонахождении главного подозреваемого, его объявили в международный розыск.

Сотрудники Интерпола отыскали беглеца только весной этого года. Они привезли подозреваемого в Москву, а хабаровские полицейские вернули его обратно на родину.

Позже стало известно, что у обвиняемого есть дочь, которая живет в США. У нее он, собственно, и прятался от наказания. Все необходимые документы у мужчины были на руках, поэтому ему не нужно было тратить время на оформление визы. Заграницей он нигде не работал, ничем не занимался.

- В ходе следствия злоумышленник вину не признал. В его отношении уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности, - рассказывает Илья Гудков, руководитель СУ СК России по Хабаровскому краю.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу.

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