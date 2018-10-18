2018-10-18T08:30:18+03:00
Происшествия

Прокуратура выяснит, почему целый район в Хабаровском крае остался без света после снегопада

Местные жители неоднократно жаловались властям на изношенность линий электропередач, однако чиновники не спешили реагировать
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Прокуратура Хабаровского края выяснит, почему Солнечный район остался без света после снегопада. Фото: ЖКХ ГруппПрокуратура Хабаровского края выяснит, почему Солнечный район остался без света после снегопада. Фото: ЖКХ Групп
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КОММУНАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС

Во вторник 16 октября в пяти населенных пунктах Солнечного района прошел сильный снег. Провода ЛЭП не выдержали обильных осадков - произошло отключение электричества, а в четырех поселках Верхнебуреинского района в довесок к свету из кранов пропала вода, а из батарей - отопление. Когда стихия отступила, администрации поселков и работники сетевых компаний начали ремонтно-восстановительные работы, однако спустя сутки электричество вернулось всего в три населенных пункта из пяти - без света до сих пор остаются поселки Харпичан и Эворон, насчитывающие 372 дома, в которых проживают более двух тысяч человек. Затянувшимся блэкаутом заинтересовалась краевая прокуратура.

Местные жители неоднократно жаловались властям на изношенность линий электропередач, однако чиновники не спешили реагировать. Фото: ЖКХ Групп

Местные жители неоднократно жаловались властям на изношенность линий электропередач, однако чиновники не спешили реагировать. Фото: ЖКХ Групп

- В Солнечном районе несвоевременность проведения восстановительных работ на линии электропередач потребовала прокурорского реагирования к ООО «Районная энергетическая компания», обеспечивающему население района электрической энергией, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Прокурор Солнечного района вынес представление руководителю сетевой организации, в соответствии с которым компания должна принять безотлагательные меры, направленные на устранение последствий снегопада. Однако воз и ныне там.

«КАЖДЫЙ ГОД ОДНО И ТО ЖЕ!»

Тем временем жители обесточенных поселков устали обивать пороги кабинетов местных властей, ведь коммунальные аварии сплошь и рядом происходят на протяжении последних десяти лет. В частности, в Эвороне линия электроснабжения нуждается в срочном капитальном ремонте, так как имеется значительный износ деревянных опор и проводов, за месяц происходит до нескольких отключений, которые могут длиться по двое - трое суток. Не добившись решения проблемы от администрации Солнечного района, рассерженные сельчане написали коллективное письмо депутату краевой думы Борису Гладких.

- Каждый год нам обещают, что проблему электроснабжения в Эвороне решат, но до сих пор ничего не сделано! Еще одной очень важной проблемой является отсутствие на территории села бригады электриков со специальной техникой, которая могла бы оперативно устранить аварию на линии электропередач. В последний раз из-за погодных условий в поселке упало девять столбов, и когда будет свет - неясно, - написали в своем обращении жители Эворона.

Администрация Солнечного района продолжает устранять последствия разгула стихии. Фото: ЖКХ Групп

Администрация Солнечного района продолжает устранять последствия разгула стихии. Фото: ЖКХ Групп

Получив письмо, депутат обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности администрации района и поселения в части организации электроснабжения на вверенной территории.

- Необходимо принять меры и устранить данную проблему, привести в порядок линии электропередач. Вопрос буду держать на контроле, - отметил Борис Гладких.

Ну, а пока администрация Солнечного района продолжает устранять последствия разгула стихии - обрывы проводов ликвидируют семь бригад, состоящих из 55 человек и 15 единиц техники. Ситуацию контролирует прокуратура Хабаровского края, а также губернатор Сергей Фургал.

СПРАВКА

По закону при аварийном отключении электроснабжения жилого дома ресурсоснабжающие компании должны устранить неполадки в течение 24 часов. При этом в первую очередь электричеством обеспечивают объекты социальной значимости (больницы, детские сады, школы и т. д.) и только потом жилые дома.

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