Девиз - оптимизация: Бюджет Хабаровского края на 2019 год рассмотрели в первом чтении

19 Окт. 04:06 2018-10-19T04:06:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На внеочередном заседании постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию депутаты рассмотрели в первом чтении прогнозируемый бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Планируемый дефицит казны - 10,5 миллиарда рублей, однако этот показатель власти намерены уменьшить за счет оптимизации расходов и отказа от неэффективных трат.

ЕСТЬ ДЕФИЦИТ…

Планируемый доход в бюджет Хабаровского края в 2019 году составит 84,1 миллиарда рублей. Из них неналоговых (продажа регионального имущества, штрафы, платежи за пользование природными ресурсами – ред.) - 1,2 миллиарда; налоговых (НДФЛ, налог на имущество, добычу полезных ископаемых и так далее) - 72,2 миллиарда рублей. Планируемые поступления из федерального центра - 10,6 миллиарда, однако средств пока еще нет.

- Федеральных средств пока нет в Хабаровском крае, эти деньги будут распределены по регионам после второго чтения российского бюджета. Я думаю, что к нашему второму чтению мы будем иметь какую-то прогнозную оценку и картина будет другая, - сказал Александр Кацуба, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства - министра финансов Хабаровского края.

Однако планируемые расходы все же выше планируемых доходов. Примерные траты в 2019 году составят 94,6 миллиарда рублей. Сокращать дефицит будут за счет оптимизации расходов.

… НО «СОЦИАЛКУ» НЕ УРЕЖУТ

Так, уже ведется аудит госзакупок, в ближайшем будущем власти проанализируют ситуацию в сферах физической культуры, строительства объектов здравоохранения (фонда обязательного медстрахования это не коснется) и средне-специального образования. Кроме этого обратят внимание на расходы дорожного фонда, но никак не урежут.

К сожалению, ощутимая часть доходов казны «выпадает» из-за принятого Госдумой решения освободить от налогов движимое имущество. Основной спад, как не сложно догадаться, по РЖД. Хабаровский край теряет 5,4 миллиарда рублей, но их было обещано возместить за счет других налогов. Региональное правительство также разрабатывает варианты разрешения ситуации.

Большие деньги уходят на обслуживание государственного долга края. На 1 января 2019 года кредит региона составит порядка 51 миллиарда рублей. Серьезные силы будут брошены на то, чтобы не наращивать и стабилизировать госдолг. Отныне все решения, касающиеся бюджетных трат, должны быть взвешены.

Социальная часть казны остается самой большой статьей расходов - 59,4 процента. Эти обязательства будут исполнены.

Отдельно стоит отметить, что сохранится тенденция на снижение платы за электроэнергию и тепло. На эти цели в 2019 году из казны региона будет направлено четыре миллиарда рублей, которые пойдут на выравнивание тарифов ресурсоснабжающих организаций и снижение платежной нагрузки на жителей края.

ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ

Во время доклада у краевых депутатов, естественно, появились вопросы. В части сокращения расходов все более-менее понятно, а вот федеральные средства - ощутимая статья бюджета и направляется на программы. К слову, их в Хабаровском крае 35, все они направлены на развитие экономики и улучшение всех сфер жизни людей в регионе.

- Мы, по сравнению с другими территориями, очень бледно выглядим по привлечению средств федерального бюджета под целевые программы. Как нам сделать так, чтобы мы лидировали в этом направлении? - обратился к и.о. министра Юрий Матвеев, первый заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края.

Господин Кацуба отметил, что денег нужно добиваться. По его словам, регион недобирает средства по многим программам. Это влечет ослабление краевых ведомств и министерств и сказывается на отношениях с федеральными органами власти. Вопрос будет поставлен перед руководителями региональных структур.

В итоге предлагаемый законопроект был одобрен комитетом Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию и рекомендован к принятию Думой в первом чтении.

- Взятые ранее социальные обязательства будут выполнены. Ко второму чтению мы получим уточнения с учетом федеральных средств, и, скорее всего, приблизимся к цифрам бюджета, на которые вышли со всеми изменениями в 2018 году - 100 миллиардов рублей. В представленном проекте казны на предстоящие три года мы не видим значительного роста налоговых поступлений. Минфин края использует при расчетах консервативный подход, я его полностью поддерживаю – всегда лучше распределить средства, которые мы получим дополнительно, чем ориентироваться на то, что может быть не получено, - подчеркнула Наталия Пудовкина, председатель комитета парламента по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Депутат также предложила своим коллегам включиться в работу по оптимизации расходов, чтобы понять: от каких трат можно избавиться и где можно получить наибольший эффект без отрицательных последствий.