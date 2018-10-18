2018-10-19T04:06:36+03:00
Происшествия

В Хабаровске пять малышей на прогулке возле детского сада нашли и съели таблетки

Всех воспитанников отправили на промывание желудков. Следователи пока проводят проверку
Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровске пять малышей на прогулке возле детского сада нашли и съели таблеткиВ Хабаровске пять малышей на прогулке возле детского сада нашли и съели таблеткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Случилось все 12 октября. Группа воспитанников детского сада №33 в Хабаровске вместе с воспитателем вышли на прогулку на территорию дошкольного учреждения. Пять малышей отделились. Один из мальчишек увидел за забором сада пакет с таблетками. Любопытные дети тут же решили достать медикаменты и принять их.

В итоге пять воспитанников дошкольного образовательного учреждения оказались в больнице на промывании желудков, после того, как одна из девочек рассказала воспитателю о случившемся. К счастью, сейчас их жизням ничего не угрожает, после процедуры всех пятерых отпустили домой.

Тем не менее, хабаровчане возмутились: где был воспитатель, когда дети были на прогулке, и куда он смотрел в то время, как малыши глотали таблетки, найденные на улице. Так информация дошла и до следователей.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, - говорит Илья Гудков, руководитель пресс-службы по Хабаровскому краю. -Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

После инцидента в детском саду была собрана комиссия.

- Воспитателю мы объявили выговор и на год лишили премии. Кроме того, теперь наш вахтер каждый два часа будет инспектировать не только территорию детского сада, но и местность за забором, - говорит «КП»-Хабаровск» Анна Шатурная, руководитель детского сада №33.

К слову все дети уже в штатном режиме посещают детский сад. Руководство просит жильцов соседних домов быть более ответственными и выбрасывать мусор в контейнеры, а не на улицу.

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