В Хабаровске стартовали первые межведомственные состязания кинологов

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-18T11:55:27+03:00

В течении двух дней служебные собаки четырех силовых ведомств будут демонстрировать прекрасное воспитание, отменный нюх и волю к победе

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Уши, лапы… нос!

Двадцать четыре патронных ящика. Они не окрашены — простое дерево, разложены квадратом на небольшой площадке за гаражами кинологического центра Хабаровской таможни. В одном из них «запах». Специальная закладка пахнущая наркотиком. Ящики — условный багаж, закладка — условная контрабанда, а все вместе — реквизит стартового этапа первого в Хабаровске межведомственного состязания кинологов.

В Хабаровске стартовали первые межведомственные состязания кинологовФото: Борис КОКУРИН

- Пожалуйста, не ходите рядом, - возмущенно глядит на меня судья соревнований. - Ну отвлекутся же собачки на ваш запах!

- Что простите? - удивляюсь я.

- Запах! - делает испуганные глаза судья. - Ваш запах, куртки, фотоаппарата, ботинок, одеколона, табака. Все это пахнет, и все мешает собачкам. Вы отойдете, а след останется.

- Гав, - подтверждает ее слова один из участников соревнований.

Он тоже смотрит на меня укоризненно. Так, как умеют смотреть только немецкие овчарки — слегка наклонив голову и высунув язык. Его хозяин поднимает руку — готов! И пара выходит на поиск.

В Хабаровске стартовали первые межведомственные состязания кинологовФото: Борис КОКУРИН

Десять участников, шесть команд, четыре ведомства: УФСИН, таможня, транспортная и обычная полиция. Главный приз - огромный пакет собачьего корма. Его пока не выкладывают, чтобы не нервировать конкурсантов, но они точно знают, что он есть. Здесь собрались самые лучшие ищейки Хабаровского края. Собаки с очень тонким нюхом, от которых не скроется ничего. За смену на таможне один пес обнюхивает по пятьсот — семьсот человек, и среди этого количества всегда безошибочно выделяет контрабандиста.

Добрый Цитрус

В Хабаровске стартовали первые межведомственные состязания кинологовФото: Борис КОКУРИН

Честно говоря, не по себе, когда вокруг тебя пританцовывает клацая клыками огромная немецкая овчарка.

- Вы не бойтесь, это Цитрус, он добрый, - улыбается Андрей Соловьев, сотрудник Хабаровской таможни. - У нас все собаки добрые, не агрессивные. Так их воспитываем. Они ведь работают в очень людных местах — вокзалах, аэропортах. Там беременные женщины, дети. Попадаются даже те, кто перебрал с алкоголем возвращаясь из турпоездки — пес никого не должен покусать. Агрессия это ЧП, за это сразу списывают. Да, и к тому же зачем ему быть злым? Он же не охранную службу несет, он ищет.

- А чего же он сейчас так скалится? - хмыкаю я.

- А это он работать просится. Ну и еще Цитрус других собак не очень любит, - объясняет Андрей. - Его в детстве какая-то сука покусала. Так он до сих пор забыть не может.

- А что он ищет? - интересуюсь у хозяина. - Есть ли какая-то специализация?

- Ищет все, на что натаскан. Может распознавать запах разных наркотиков: от героина до синтетики. Может искать деньги доллары, юани, евро, алкоголь. Всего около тридцати наименований.

В Хабаровске стартовали первые межведомственные состязания кинологовФото: Борис КОКУРИН

- Говорят, для того чтобы собака лучше искала наркотики ее с детства к ним приучают, в еду подмешивают, - уточняю у специалиста.

- Это полная чушь, - хмурится кинолог. - Во-первых, на это ни один нормальный кинолог не пойдет. Во-вторых, вы представляете сколько эту будет стоить, кормить собаку героином? Ну и в-третьих, они и без этого отлично ищут. Секрет прост - у нас есть образцы запахов, мы их закладываем в любимую игрушку питомца, играем с ним, потом прячем, а он находит. Так и учится - играючи. По мотивации к поиску никакие наркотики с любимым мячиком не сравнятся.

- А почему такая кличка странная для «немца»? Цитрус?

- Ну так заводчики назвали, он привык, я решил ничего не менять, - объясняет Андрей. - А то что немецкая овчарка, ничего страшного. Он же не ротвейлер. Я вообще люблю «немцев» — самые умные собаки и самые универсальные - могут все искать, задерживать, охранять. Это лучшее сочетание для нашей службы.

Мини-девочка из СИЗО

В Хабаровске стартовали первые межведомственные состязания кинологовФото: Борис КОКУРИН

За диалогом внимательно наблюдает девушка в форме УФСИН с миниатюрным спаниелем на руках. Услышав концовку она хмыкает и отворачивается.

- Овчарка собака хорошая, - объясняет Елена Щеголева, сотрудница СИЗО №1- Зато моя Абигайль «компактная». Вот представьте, что надо найти «закладку» где-нибудь под потолком, на шкафах. Попробуйте засунуть туда овчарку, а моего спаниеля можно на руках поднять, она маленькая, легенькая, а нюх у нее не хуже, чем у Цитруса. Вот вам и преимущество. К тому же, на нее никто особого внимания не обращает, она может незаметно работать где угодно.

Абигайль два года, Цитрусу два с половиной — собаки молодые, только недавно приступившие к службе. А век у служебной собаки недолог — семь восемь лет, потом в отставку. Государство не особенно интересует, чем будет жить пес честно отслуживший свое — пенсии ему не положено, поэтому кинологи предпочитают забирать своих питомцев домой, в семью.

- Как его можно бросить? - удивляется Андрей. - Он сейчас уже часть семьи, преданный, добрый, отзывчивый. Кстати, как показывает практика, собаки, которые живут дома у кинолога, служат лучше, чем те, которые обитают в вольерах. В нашей работе главное это контакт. Чем он теснее, тем лучше собака работает. А в семье контакт самый плотный.

- А вы любите собак, - констатирую я.

- Конечно, - улыбается кинолог. - Как их можно не любить? Мне на самом деле очень повезло, я каждый день хожу на любимую работу. Не каждому так везет.

В Хабаровске стартовали первые межведомственные состязания кинологовФото: Борис КОКУРИН

Состязания кинологов будут идти два дня. Собаки и их наставники будут искать закладки в багаже, на улице и в помещении, на грузовом и легковом транспорте, показывать навыки послушания. Победить получит главный приз — мешок собачьего корма для питомцев и кубок для кинологов. Впрочем, уверяют организаторы, без подарков отсюда не уйдет никто. Заслужили.