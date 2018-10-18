Хабаровчане почтили память погибших в трагедии в Керчи

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-18T13:09:23+03:00

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В Хабаровске на Комсомольской площади у Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери собрались сотни неравнодушных горожан, которые пришли к церкви, чтобы присоединиться к всеобщей скорби в связи с трагедией в техникуме в Керчи.

Импровизированный мемориал создали прямо на ступеньках у входа в храм. Там же активисты поставили небольшую фотографию с надписью «Скорбим... Керчь. 17.10.2018», обрамленную в деревянную рамку. Отдать дань памяти пришли люди всех возрастов. Взрослые и подростки сначала ставили свечи, а потом молча стояли со скорбными лицами. В них читалась вся боль и сопереживание людям, потерявшим в трагедии своих родных и близких.

Хабаровчане почтили память погибших в трагедии в КерчиФото: Борис КОКУРИН

- Мне кажется, что произошедшее это результат недосмотра родителей того молодого человека, который открыл стрельбу. Я надеюсь, что для многих родителей это будет уроком. Нужно следить за своими детьми. Как минимум спрашивать у своих дочерей и сыновей как дела. Это страшная трагедия для всех нас. Хабаровск скорбит вместе с Керчем, со всей страной, - рассказывает Максим Сикач, участник акции.

Хабаровские парламентарии переживают, что такое может повториться и в нашем городе или крае. Они опасаются, что силами простых охранников сложно обойтись.

- Это одна из самых страшных трагедий которая произошла в последние годы. Всегда кажется, что мы где-то далеко, что наши дети защищены, что у нас такого не произойдет. Я считаю, что там совершенно была не обеспечена безопасность учащихся. Мы посещаем учебные заведения Хабаровского края и замечаем, что человек охраняющий школу не всегда может ответить, как работает система охраны. И сегодня остро стоит вопрос передачи охраны школ в полномочия Росгвардии. Я думаю, это имеет смысл, - высказывает свое мнение Елена Лариона, депутат законодательной думы Хабаровского края.

Хабаровчане почтили память погибших в трагедии в КерчиФото: Борис КОКУРИН

А пока парламентарии размышляют о проблеме, в мэрии краевой столице провели совещание, целью, которого было обсуждение безопасности в школах, детских садах и других образовательных учреждениях города. Пока чиновники решили провести проверки, а уже потом думать, что делать.

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