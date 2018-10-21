Авария в Индустриальном районе Хабаровска: пассажирский автобус перевернулся вместе с людьми

21 Окт. 04:57 2018-10-22T03:11:20+03:00

В результате ДТП пять человек увезли в карете скорой помощи [видео]

Изменить размер текста: A A

Накануне пользователи соцсетей обсуждали жуткие дорожные новости. Авария случилась в Индустриальном районе Хабаровска: пассажирский автобус, в котором находились люди, ехал по Волочаевской, когда неожиданно ему навстречу с противоположной полосы движения вылетел легковой автомобиль. Как сообщают очевидцы, после такого столкновения транспорт перевернулся вместе с горожанами в салоне. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и кареты скорой помощи.

- Ехал мимо, действительно жуткое зрелище. Стояли рядом пожарная, две реанимации и эвакуатор с ДПС. Пострадавших скорее всего уже увезли, - пишет пользователь Вячеслав.

- В резульатате аварии пострадали пять человек: водитель иномарки и четыре пассажира автобуса, - говорит Ольга Голубева, сотрудник отдела пропаганда краевого ГИБДД. - Все они находятся на амбулаторном лечении.

«КП»-Хабаровск» продолжит следить за развитием истории.