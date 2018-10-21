2018-10-22T03:11:20+03:00
Происшествия

Авария в Индустриальном районе Хабаровска: пассажирский автобус перевернулся вместе с людьми

В результате ДТП пять человек увезли в карете скорой помощи [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Авария в Индустриальном районе Хабаровска: пассажирский автобус перевернулся вместе с людьмиАвария в Индустриальном районе Хабаровска: пассажирский автобус перевернулся вместе с людьмиФото: Социальные сети
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Накануне пользователи соцсетей обсуждали жуткие дорожные новости. Авария случилась в Индустриальном районе Хабаровска: пассажирский автобус, в котором находились люди, ехал по Волочаевской, когда неожиданно ему навстречу с противоположной полосы движения вылетел легковой автомобиль. Как сообщают очевидцы, после такого столкновения транспорт перевернулся вместе с горожанами в салоне. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и кареты скорой помощи.

- Ехал мимо, действительно жуткое зрелище. Стояли рядом пожарная, две реанимации и эвакуатор с ДПС. Пострадавших скорее всего уже увезли, - пишет пользователь Вячеслав.

- В резульатате аварии пострадали пять человек: водитель иномарки и четыре пассажира автобуса, - говорит Ольга Голубева, сотрудник отдела пропаганда краевого ГИБДД. - Все они находятся на амбулаторном лечении.

«КП»-Хабаровск» продолжит следить за развитием истории.

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Авария в Индустриальном районе Хабаровска: пассажирский автобус перевернулся вместе с людьми
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