Полуторачасовая задержка, метание яйцами и «понаехали москвичи»: концерт группы 25/17 в Хабаровске обернулся настоящим скандалом

22 Окт. 04:54 2018-10-22T04:54:38+03:00

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20 октября. Десятки хабаровчан выстроились в очередь перед одним из ночных клубов города. В дальневосточную столицу приехала группа 25/17, к ним на выступление, собственно, и пришли фанаты. Но что-то пошло не так. Ждать звезд пришлось дольше обычного. И речь не о театральных пяти минутах. Прошло полтора часа, и только спустя это время на сцену вышли музыканты и таки дали концерт. Однако избежать скандала было невозможно. Порядка двадцати людей решили сдать билеты, потому что в принципе уже отчаялись услышать любимый коллектив, а некоторым просто надоело так долго ждать. Но это лишь малая толика назревавшего конфликта.

После выступления в интернете появилась еще более любопытная информация. Якобы после того, как группа отыграла, допела все песни и вернулась на машине в отель, к ним подошла таинственная незнакомка. Она спросила, как называется их коллектив, после чего набросилась на одного из артистов. Все бы ничего, мужчине удалось защитить себя, но хабаровчанка не унималась. Она вытащила из кармана яйца и закидала ими музыканта со словами: «Понаехали москвичи». Некоторые даже говорили о том, что нападающая – мама одного из работников клуба, которая решила отомстить москвичам, обидевшим сына. Никто эти сведения подтвердить так и не смог.

Вот такая заварушка. Клубок было никак не распутать, потому что менеджер группы до сих пор не выходил на связь, а концертная площадка отказывалась комментировать сплетни. Однако позже молчать было уже просто не в их интересах.

- Это просто какой-то кошмар. Зашел с утра в интернет и был в шоке, от того что написали журналисты. Да, это правда был очень сложный день для нас. Перед концертом менеджеры группы сказали, что нужно поменять звуковую систему. Нам пришлось нелегко. Да, концерт пришлось задержать, но мы за максимально короткое время выполнили требования артистов, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Александр Желеков, технический директор клуба. –В итоге все остались довольны. Я обалдел, когда прочитал, что про меня пишут. Уверяю, что ни я, ни мои коллеги не говорили о том, что мы достанем какое-то оружие и будем мстить. Нам и без этого было довольно тяжело в этот день, потому что конфликт с менеджерами группы не исчерпан, там все намного серьезнее, чем кажется. Впервые за время работы в этом клубе столкнулся с такой проблемой. Очень надеюсь на то, что люди прекратят распространять слухи, ведь и у меня есть семья, которая страдает от такой информации.

Пока неизвестно, будут ли в дальнейшем какие-то разбирательства, но скорее всего, если выяснится, что история с яйцами – выдумка, репутация группы будет заметно подорвана.