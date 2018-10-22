2018-10-22T07:15:38+03:00
Общество

В Хабаровском крае спасатели вертолетом эвакуировали сборщика шишек

Мужчина не мог самостоятельно выйти из леса — здоровье подвело
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае спасатели вертолетом эвакуировали сборщика шишекВ Хабаровском крае спасатели вертолетом эвакуировали сборщика шишекФото: ДВРПСО МЧС России
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Вообще-то история эта немного странная и сейчас ею занимаются в полиции. Факты таковы: 21 октября, в воскресенье в поселок Кукан Хабаровского района пришла группа из пяти человек, которые утверждали, что в лесу в 70 километрах от поселка остался их товарищ. Они объяснили, что сам он из леса выбраться не смог — здоровье подвело.

В тайге мужчины занимались сбором шишек, туда их на вездеходе завез некий работодатель, обещал забрать через три дня, но не явился, а его телефон молчал. Вот они и решили выбираться к людям сами.

О происшествии сообщили спасателям, эвакуировать мужчину вылетел вертолет авиаспасательного центра МЧС с группой сотрудников ДВРПСО, полицейским и врачом.

- Благодаря оперативным действиям и указаниям проводника мужчину быстро обнаружили в тайге. При этом помощь потребовалась еще одной группе людей, которые также оказались в лесу в аналогичной ситуации. Таким образом, воздушным судном МЧС России в Хабаровск были доставлены восемь человек, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Мужчину который жаловался на здоровье в Хабаровске осмотрели медики и отметили его состояние удовлетворительным.

Сейчас всеми подробностями этой странной истории и поиском исчезнувшего работодателя занимаются сотрудники полиции.

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