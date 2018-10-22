Полуторагодовалый малыш бродил по Хабаровску в поисках мамы

22 Окт. 08:02 2018-10-23T05:07:05+03:00

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В Хабаровске сегодня по городу разгуливал полуторагодовалый мальчик, который потерял маму. Малыш в одиночестве плутал по улице пока прохожие не привели его за руку в детский развивающий центр в Кировском районе. Сколько времени мальчик провел в поисках родительницы неизвестно. Он уклончиво отвечал на вопросы сотрудников центра. В итоге они решили сообщить о ребенке в полицию.

- В детский центр уже через пять минут после тревожного звонка приехала старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Наталья Карелина. Она быстро нашла общий язык с мальчиком и он рассказал ей подробности того, как потерялся, - сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мальчик признался, что ездил с мамой по городу на машине. В какой-то момент он уснул, а когда проснулся в салоне никого кроме него не было. После этого малыш открыл дверь и пошел гулять.

- Наталья Карелина смогла найти машину мамы ребенка и ее саму. Женщина рассказала, что поехала в магазин за покупками. По пути ее сын уснул, а будить его она не стала, решила тихо выйти. Уйди в книжный, замки на машине она не заблокировала. А о том, что подвергает тем самым жизнь своего ребенка опасности, она не подумала, - добавили в полиции.

К слову, малышу только в феврале исполнится два года. Его 38-летней маме предстоит явиться на комиссию по делам несовершеннолетних. Туда ее вызовут, чтобы решить вопрос о ее постановке на профилактический учет. А пока на женщину составили акт об административном нарушении по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».