Меланхоличного тигра изъяли из дикой природы на границе Хабаровского края и Приморья

23 Окт. 04:57 2018-10-23T04:57:39+03:00

Полосатый хищник не хотел нападать на людей и не убегал от них, просто лежал на берегу

Изменить размер текста: A A

Хозяин амурской тайги попал на видео туристов, которые сплавлялись по реке Бикин. Тигр лежал на речной косе и с грустью глядел на воду. Несмотря на то, что люди были достаточно близко, он не проявлял агрессии и не пытался от них сбежать в лес. Видео попало в социальные сети и серьезно насторожило охотоведов — такое поведение для полосатых хищников является нетипичным.

Прибыв на место, сотрудники охотнадзора первым делом опросили местных жителей. Выяснилось, что и они видели тигра — тот меланхолично лежал на берегу, иногда уходил в лес, но неизменно возвращался. Было принято решение отловить животное, чтобы досконально осмотреть и обследовать.

- Сотрудники департамента охотничьего надзора Приморского края прибыли туда первыми и пытались его напугать, но ничего не получилось, - рассказал Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края. - В ходе опроса местных жителей, установили, что хищник находится на этом месте несколько дней. Агрессии тигр не проявлял и не сторонился людей. Это ненормальное поведение для хищника. Поэтому было принято решение об изъятии тигра из дикой природы. Ну а дальше - дело техники, так уж получилось, что выстрел из инъектора производил я, но сработала вся группа, кроме того, нам помогали инспекторы национального парка "Бикин".

Операция получилась достаточно сложной, поскольку усыпляли тигра вблизи крупного водоема, надо было так все рассчитать, чтобы постепенно засыпающий зверь не упал в воду. Однако все прошло хорошо.

После того как хищника осмотрели, на нем не обнаружили ни следов ранения, ни других повреждений. С виду это было вполне здоровое, упитанное животное. На всякий случай специалисты взяли у него пробы крови. Возможно, говорят биологи, он болен каким-то вирусным заболеванием которое еще не успело проявиться.

Тигра отвезли в реабилитационный центр «Утес» Хабаровского края и сейчас за ним тщательно наблюдают врачи.

- К сожалению, тигры с неадекватным поведением на границе Приморского и Хабаровского краев встречаются уже не впервые. Это может говорить о некоем очаге заболевания, который необходимо выяснить. К большому сожалению, те исследования, которые проводились с больными животными, однозначно не выявили заболевания, которое приводит к таким последствиям. Сейчас появился уникальный шанс все-таки досконально разобраться, чем болеют тигры в дикой природе, для того чтобы принимать необходимые меря для их спасения и, конечно, безопасности людей, — подчеркнул Павел Фоменко, руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов.

Что делать с неадекватным тигром дальше, решится после того, как будут завершены все необходимые исследования.