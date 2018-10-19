Сергей Фургал - «КП»: Нас ждут, возможно, сложные, но очень интересные времена

19 Окт. 06:17 2018-10-19T06:43:47+03:00

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ПРАЗДНИК ЗА РАБОТОЙ

Глава региона из-за напряженного графика раньше не общался тет-а-тет с представителями федеральных или региональных СМИ. Но в преддверии 80-летия Хабаровского края решил обратиться к жителям региона через «Комсомольскую правду», чтобы поздравить всех с юбилеем региона и рассказать о том, что нас ждет впереди.

- С большим и искренним удовольствием хочу поздравить всех жителей Хабаровского края с 80-летием образования региона, с нашим юбилеем. Желаю всего хорошего! Впереди нас ждут, возможно, сложные, но очень интересные времена! У нас будет много работы на благо края, - обратился с поздравлением к жителям региона Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Сам губернатор, пожалуй, один из самых важных для него праздников с момента вступления в должность, проведет в своем кабинете за работой. День рождения края в этом году хоть и выпадает на субботу, но выходным днем не считается. В белом доме работают шесть дней в неделю и без новогодних каникул.

- Правительство должно работать так, чтобы у каждого жителя края была возможность проявить и реализовать себя. Тогда уйдет и отток населения, и демографическое падение. Мы должны сделать так, чтобы люди видели, что они живут там, где власть работает не на себя, а на создание комфортной жизни для людей. Именно над этим мы и будем трудиться, - утверждает Сергей Фургал.

ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ - ПРОБЛЕМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Фургал убежден, что «спасение утопающего - дело рук не только самого утопающего». Во всяком случае, проблемы жителей края он записывает и на свой счет. Вероятно, поэтому для многих местных жителей Сергей Фургал - «выходец из народа», который готов встать с губернаторского кресла, спуститься к недовольным людям, чтобы разобраться в их бедах и постараться помочь решить наболевшие вопросы, как, например, он и сделал, когда у здания правительства собирались обманутые вкладчики. А сколько еще таких проблем - обманутые дольщики, сироты, не получившие жилье, многодетные семьи, которые не могут дождаться земли под строительство домов. Таких людей масса.

- Мое убеждение - когда проблемы касаются жителей края, они должны рассматриваться, как проблемы правительства. Если коммерческая структура обманула наших людей, то они вправе ожидать от власти принятия мер и поддержки. У власти есть набор инструментов, чтобы исправить ситуацию, - говорит Фургал. - Есть целый комплекс вопросов, которые касаются наших жителей. Задача чиновников - не только руководить и управлять, но и создавать условия для комфортной жизни. Мой выход к людям - само собой разумеющееся действие. Если хочешь понять проблему, спроси о ней у людей, которые с ней столкнулись. И до тех пор, пока я губернатор, я буду погружаться в проблемы граждан. И если есть возможность помочь, будем помогать, а если нет, то так и будем говорить. Говорить честно, но не обманывать.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

Вообще, планы на развитие всего края у губернатора впечатляющие, а настрой на их воплощение - серьезный. Выполнение каждого из своих указаний Сергей Фургал взял под личный контроль, а некоторые и вовсе попали под жесточайший прессинг. В первую очередь, речь идет о планах на увеличение дохода.

- Собственные доходы должны увеличиваться, для чего уже создаются программы. Их исполнение я возьму под личный контроль, обозначаются точки роста и перспективы. Я ставлю амбициозный план перед всеми министерствами - увеличить собственные доходы за пять лет на 40 миллиардов рублей, - отметил губернатор.

Получится ли у главы региона достигнуть всех тех амбициозных целей, которые он поставил перед собой, своими заместителями и министрами, покажет лишь время. Однако люди охотно верят и Фургалу, и в Фургала.

СПРАВКА «КП»

Топ-3 самых громких изменений после вступления Сергея Фургала в должность губернатора

1. Упразднение министерств

Один из первых решительных шагов Сергея Фургала на посту губернатора - упразднение нескольких министерств. Из правительства исчезнут министерство «дальневосточного гектара» и министерство юстиции. А полномочия созданного буквально в мае этого года министерства пищевой и перерабатывающей промышленности перейдут в краевой минсельхоз (подробности).

2. Проверка госзакупок

Под пристальное внимание нового главы региона попали сомнительные потребности правительства, размещенные на сайте госзакупок. Сергей Фургал поручил региональному минфину разобраться, насколько необходимы новые иномарки, квартиры, дорогие банкеты и ковры. В настоящее время эти тендеры приостановлены (подробности).

3. Экзамены для министров

Еще одним нововведением стали так называемые «чиновничьи ЕГЭ». Теперь тому, кто хочет стать министром, придется изрядно потрудиться: сначала написать тест из 60-80 вопросов, затем подготовить эссе, в котором будут четко изложены предложения по улучшению направления, которое претендент хочет возглавить, третий этап - собеседование с губернатором. И лишь потом будет решаться вопрос о назначении на должность (подробности).

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