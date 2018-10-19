Подполковник полиции спас жизнь пенсионеру из Хабаровска в самолете

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-19T11:09:37+03:00

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ОПАСНЫЙ ПЕРЕЛЕТ

Пятого сентября Алексей Иванов, заместитель начальника медико-санитарной части УМВД России по Хабаровскому краю, вместе с женой и сыном полетел в отпуск. Отдыхать семья планировала в Сочи. Чтобы добраться до города у моря, хабаровчанам нужно было пересесть в Новосибирске. Неожиданно стало плохо пожилому мужчине, который находился на борту самолета. Из колонок по всему воздушному судну донесся голос капитана: «Есть ли на борту самолета врач?»

- Помощь требовалось 83-летнему хабаровчанину, который летел вместе с дочерью. Оглянулся назад, увидел, что возле него много людей. Тогда я подошел к мужчине и попытался прощупать пульс, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Алексей Иванов. - Дыхания у мужчины не было, сам он находился без сознания. Я незамедлительно приступил к реанимации, к непрямому массажу сердца. Все было на автомате, поэтому я даже и не помню, сколько продолжались процедуры - может, пару минут. После этого пациент начал оживать, появилось спонтанное дыхание, позже урегулировалось и сердцебиение.

Пенсионер пришел в сознание, даже встать самостоятельно хотел, но Алексей такую инициативу не поддержал. Вскоре проводники предоставили кислородную маску. С ней мужчина и провел все время.

- Взрослый мужчина, как я потом узнал, летел вместе со своей дочерью, которая приехала к нему из Екатеринбурга, чтобы забрать к себе. По внешним признакам нельзя было сделать вывод о том, что у пациента было хроническое заболевание сердца, - продолжает Алексей. - Его дочь мне сказала, что перед вылетом мужчина проходил обследование у терапевта. Врач ему выдал справку на разрешение вылетать из дальневосточной столицы. Скорее всего, что-то не так пошло с давлением.

Над Читой командир воздушного судна запросил разрешение на экстренную посадку самолета, и уже в аэропорту хабаровчанина вместе с его дочерью встречала бригада скорой помощи.

Подполковник полиции спас жизнь пенсионеру из Хабаровска в самолете. ФОТО: Предоставлено героем публикации.

Несмотря на то, что сам Алексей не считает себя героем, семья и коллеги уверены, что поступок хабаровчанина заслуживает большого уважения. Тем более, что для своего четырехлетнего сына сотрудник ведомства точно супергерой, спасший жизнь человеку. Малыш уже копирует папу, а его любимые игрушки - медицинские сумки, так что велика вероятность, что в семье Ивановых растет новое поколение врачей с большой буквы.