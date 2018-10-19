СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-19T12:13:48+03:00

По следам трагедии в Керчи: Как в Хабаровске обстоят дела с безопасностью в школах и колледжах? Фото: Борис КОКУРИН

Корреспонденты «КП» заглянули в несколько учебных заведений города и вместе с их руководителями попытались понять, как защитить детей от опасности

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На дворе 2018 год, а безопасность у нас, во многом, до сих пор на уровне «сплюнь, постучи по дереву». После ужасной трагедии в Керчи власти всех регионов напряглись. А ведь, начистоту, такое могло случиться в любом городе нашей страны. Как обстоят дела в Хабаровске, в истории которого имеется трагический пример вооруженного нападения подростка на куда более серьезное ведомство, чем колледж со сторожем?

Корреспонденты «КП» прошлись по школам и техникумам, посмотрели, легко ли попасть внутрь чужакам, а также поговорили с руководителями учебных заведений и узнали их мнение о правильных мерах безопасности.

ШКОЛА №6

ШКОЛА №6Фото: Борис КОКУРИН

Около десяти утра, здесь, сейчас идут уроки, во дворе никого. Захожу, на входе противно пищит металлоискатель. Ко мне сразу же бросается вахтер. Активная женщина, готовая высокой грудью прикрыть родною школу.

- Молодой человек! Стойте, вы к кому? - громовым голосом останавливает она меня. - Сюда без разрешения нельзя.

- Мне надо, - бурчу я, пытаясь протиснуться мимо вахтера.

- Нельзя! - женщина непреклонна.

- Тогда к директору. Можно?

- К директору можно, - милостиво разрешает она. - Давайте паспорт.

Пока мои данные вносят в журнал (все как положено: ФИО, номер, время посещения), под горячую руку стража входной двери попадает старшеклассник, зашедший с улицы. Все преступление парня состоит в том, что он вышел в другую дверь и не отметился в журнале. Теперь получает по полной. Пока ему грозят различными школьными карами я потихоньку сбегаю в кабинет руководителя.

- Проверяете? - встречает меня Надежда Каменева, директор МБОУ СОШ №6. - И как вам у нас? Вахтера на входе видели? К сожалению, это пока все что мы можем противопоставить злоумышленникам. Вы извините, что пришлось подождать, только что было собрание, думали с родительским комитетом, как убедить родителей нанять ЧОП для охраны. К сожалению, из бюджета это не финансируется, приходится собирать с родителей, не все, увы, согласны сдавать деньги.

Проблему, по мнению директора, решили бы сотрудники Росгвардии, дежурящие в школе.

- Я «за», двумя руками, - продолжает Надежда Каменева. - Я ко всему отношусь положительно, что может обеспечить безопасность наших детей. Это давно нужно было сделать. По тарификации у нас в школе нет единицы, которая бы отвечала за этот порядок. Все, что мы делаем своими силами, а мы делаем, но этого явно недостаточно. Согласитесь, что бабушки и тетушки, которые стоят на входе, никого остановить не смогут. Их просто расстреляют первыми. Сейчас начались проверки, ну и что они дадут? У нас стоит рамка металлоискателя, но она реагирует на все железное, что есть в карманах: ключи, телефоны, мелочь. Если бы мы впускали в школу только после личного досмотра тех, у кого запищал прибор, то начинать занятия пришлось бы на два часа позже. Другое дело, если бы на входе дежурил вооруженный сотрудник.

ШКОЛА №43

ШКОЛА №43Фото: Борис КОКУРИН

А вот в школе №43 считают, что Росгвардия - не панацея. Здесь уже два года охрану несут сотрудники ЧОП. Они меня и остановили у входа, записав данные в журнал.

- Я категорически против вооруженной охраны в школе! - возмущается Юлия Стрельцова заместитель директора МОУ СОШ №43. - Это ведь не тюрьма, здесь дети. А эффективность охраны Росгвардией для меня сомнительна — у нас работают сотрудники частного охранного предприятия. Это всегда одни и те же люди — два человека, работающие конкретно в нашей школе, они уже знают детей и учителей в лицо, чужого не пропустят, а если тут появятся гвардейцы, то у них явно будет свой график, они будут меняться довольно часто — заходи, кто хочет. Не будут же они каждого школьника проверять — свой не свой? Мало того, они должны уметь общаться с детьми, они все разные, уметь найти к ним подход и прочее. Хорошая система «Смарт» - ставятся турникеты, дети заходят по карточкам, но это стоит очень дорого и родители ее оплачивать не согласятся. Мало того, парень в Керчи был учеником этого заведения. Даже Росгвардия навряд ли его остановила бы. Он имел полное право зайти в это учебное заведение. У нас, конечно, все эти вопросы обсуждаются, ведутся классные часы, на которых с детьми обсуждаются вопросы безопасности, но поймите, в голову каждого ребенка мы не залезем, не проконтролируем каждое его действие, не узнаем, где он в интернете сидит — это задача родителей и кроме них никто с этим не справится.

КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯФото: Борис КОКУРИН

У технологического колледжа стандартный вахтер в «аквариуме» и гардеробщица в раздевалке. Но меня так же бдительно не пустили внутрь без паспорта и соответствующей записи в журнале, а потом показали направление, где находится кабинет директора. Рюкзак не досматривали, рамки металлоискателя там нет.

- Школам хоть какие-то деньги выделяют, - объясняет Виктория Константинова, директор Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания. - Были бы деньги, поставили бы охрану. Но она тут толком и не поможет. Если зайдет свой студент, кто его будет останавливать? Надо лучше следить за детьми. Работать с ними. Мы всегда определяем группу риска — студентов с неадекватным поведением. Все педагоги о них знают и работают. Мы постоянно объясняем преподавателям, чтобы лишний раз они студентов не провоцировали. Если есть проступок, то с ним надо разобраться, не упоминая о прошлых недочетах ученика. Ему надо дать понять в чем он сам неправ. Не говорить «ай-яй-яй, какой ты нехороший», а помочь решить возникшую проблему. Спросить, понимает ли он почему оказался у меня в кабинете? Оскорбил педагога? А почему это произошло, кто был не прав? Спокойным тоном, безо всяких угроз, усмешек, сарказма. Всегда говорю: не справляетесь - ведите подростка к психологу. Мы можем взять ученика под педагогическое наблюдение, выехать к нему домой, поговорить с семьей, посмотреть, как он живет, помочь. Даже с проездом помогаем, если нет денег. Ученика нельзя оставлять без внимания, если его бросить, то и получится то, что произошло в Керчи. Не может за ним следить семья, нет времени, мама одна на трех работах - мы этим займемся. Но это мы так работаем, у нас всего несколько сотен студентов, можно с каждым нянчиться, а в школах же их гораздо больше.

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖФото: Борис КОКУРИН

Зато войти в медицинский колледж мне удалось, как к себе домой. Охрана в небольшой кондейке в тамбуре и слова не сказала, когда большой бородатый мужик с рюкзаком вломился в их учебное заведение и пошел бродить по кабинетам. Директора на месте нет — он в отпуске, заместитель уехал на селекторное совещание. Побродив некоторое время и посмотрев, как занимаются будущие медбратья и медсестры, я спустился к посту охраны.

- А вы к кому? - спросили там. - Почему сразу не подошли?

- А вы почему меня не остановили? - парировал я.

- А я вас, по-моему, помню, - вдруг прозрел охранник. - Вы к нам уже заходили! (о том, где расположен медколледж, я узнал только сегодня) Вот и смотрю, знакомый, чего вас дергать.

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫФото: Элина ОГАНЕСЯН

Время - начало первой пары. Около здания стоит десяток студентов, еще несколько человек поднимаются по лестнице. Конечно, легче всего не привлекать внимание и зайти вместе с толпой. Рядом с охранником стоит турникет. Сперва кажется, для того, чтобы пройти такое препятствие, нужен пропуск. Например, какая-то индивидуальная магнитная карта, которую нужно приложить к ограждению, и только тогда «ворота откроются», посветив зеленой стрелочкой. Оказалось, что повелитель безопасности института просто нажимает на кнопку каждый раз, когда кто-то из студентов заходит в здание. Подхожу к нему. Мужчина явно нервничал, а при ответах на вопросы и вовсе растерялся.

- Турникет, здесь давно стоит. Когда я на работу устроился, он уже был установлен, а я уже несколько лет тут, - говорит охранник. - Даже если бы вы ко мне не подошли, я бы все-равно вас не пропустил.

ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Учащихся возле здания еще больше. Десятки людей потоками открывают двери и проходят внутрь. Попробуем. Вот компания парней и девушек спешит на пары. Сливаюсь с ней и пытаюсь протиснуться. Поднимаю глаза, а там, точно «двое из ларца - одинаковых с лица», стоит пара охранников. И останавливают меня вопросом: «А вы куда?». Мужчины сразу сказали мне, что, всех знают в лицо знаем. «Даже в толпе можем распознать, кто студент нашего колледжа, а кто - проходимец». После этого они повели меня к директору.

- Охранники у нас работают лет по пять каждый, и они в лицо знают всех детей. А учеников у нас больше 1700, - говорит Евгения Шелест, директор техникума. - Вчера в правительстве нас всех собрали на совещание. Заново проинструктировали по вопросам безопасности. Да что говорить, вы сами видите, что у нас впускают в колледж только сотрудников и студентов.

К слову, работники образовательного учреждения уверены, жуткое происшествие в Керчи, руководство колледжа предотвратить просто не могло. Технического оснащения, которое бы могло при входе в здание останавливать детей с металлическими предметами, в том числе оружием и взрывчаткой, есть не везде.

ШКОЛА №1

ШКОЛА №1Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Попасть в первую школу во время занятий или даже во время перемены - что-то за гранью невозможного. Посторонним вход воспрещен, впрочем, как и в большинстве других школ. Железная дверь наглухо заперта, но есть кнопка звонка домофона. Нажимаем и слышим длинные гудки. Спустя минуту металлическая дверь отворяется и выглядывает секьюрити, который объясняет: «чужих не пускаем, даже посмотреть на пункт досмотра». Своих тут, как и в большинстве школ, знают в лицо, но это далеко не основание, чтобы зайти или выйти из школы. На моих глазах сторож не выпустил из школы девочку, которой на вид около 8 лет.

- Но у меня есть пропуск, просто он у учительницы. Мне нужно уйти, - сетует ученица.

Но охранник непоколебим — устав есть устав, не положено.

В 8:30 с первым звонком двери школы закрываются, а открываются, когда у детей закончились занятия. Что происходит за дверями — загадка. Увы, руководство разговаривать не пожелало.

ШКОЛА №77

ШКОЛА №77Фото: Мария ЕВСТИГНЕЕВА

А вот в соседней 77-ой школе все немного проще. Хотя внешне она выглядит куда защищеннее. Территория ограждена забором, за ним тротуар, ведущий к главному входу и большое футбольное поле. Повсюду камеры видеонаблюдения. Входу в здание никто не препятствует, а вот в холле сразу за входной дверью сидит вахтерша. Сначала женщина средних лет не обращает никакого внимания на посетителей, а потом спрашивает строгим голосом.

- Вы к кому и куда? Если к директору, то подождите. Мне ее позвать нужно, - обращается ко мне женщина.

Вот тут-то и закралась мысль, что пока вахтерша отлучится за директором, можно прошмыгнуть в школу. Но не тут-то было. Видимо, поняв мои мысли, она тут же говорит, что нужно подождать, пока ее кто-нибудь сменит, чтобы отойти от своего поста.

***

Посторонним вход в школы и колледжи Хабаровска, как оказалось, действительно запрещен. Некоторые учебные заведения выглядят как неприступные крепости, в которые вы, если и попадете, сразу нарветесь на допрос с пристрастием. И это замечательно.

Но сейчас нелегкий вопрос в другом: как быть, если опасность исходит как раз от того человека, которого охранники-вахтеры-гардеробщики, как они гордо уверяют, «знают в лицо»? И над этим вопросом сейчас ломают головы руководители всех образовательных учреждений.

Схема действий студента колледжа в КерчиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алла Кузнецова, министр образования Хабаровского края:

Мы понимаем, что нужно модернизировать систему охраны в образовательных учреждениях. На эти цели нам требуется 1 миллиард 330 миллионов рублей. В случае с Керчем, ситуация же сложилась не с внешним человеком, а своим же учеником. Поэтому и работать нужно не только в направлении усиления охраны, но и с самими детьми. Мы не можем превратить школы в укрепрайоны, досматривать их. Важно не перегнуть, ведь избыточное внимание может вызвать эффект подражания.

Основная задача сейчас — научиться выявлять отклонения на ранней стадии. Для этого педагогам объяснят основы психологии, ученикам из проблемных семей будут уделять больше внимания, а замкнутым школьникам и студентам будут пытаться помочь «выйти в люди». Таким образом, специалисты намерены решать проблемы еще на стадии из развития.

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