Новая мода: В Хабаровске подростки объелись семенами дурмана

23 Окт. 08:04 2018-10-23T11:03:13+03:00

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«ПОПРОБУЙ, ЭТО МОДНО»

В Хабаровске две разные компании подростков наелись семян дурмана по совету своих приятелей. Те уверяли, что это совершенно законно, а эффект им понравится. Советчики пообещали повышенное настроение и убедили, что растение поможет расслабиться. В итоге все четверо школьников оказались на больничной койке.

- Подростков экстренно доставили в одну из городских больниц. У них были признаки сильной интоксикации после употребления семян дурмана. Первыми к медикам попали три школьницы. Одна из них на улице встретила приятеля, который ей и предложил «почувствовать легкую эйфорию», добавив, что сейчас это еще и модно, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» Кирилл Блинов, руководитель пресс-службы УМВД России по городу Хабаровску. - Приятель девушки показал, где растет дурман, сорвал пару шишек с семенами и отдал знакомой. А она в свою очередь принесла их в школу.

Дальше сюжет разворачивался самым ожидаемым образом. Школьница похвасталась семенами перед одноклассницами и предложила им попробовать. Девочки согласились и после уроков пошли в гости к одной из них, где и съели дурман. Всем троим практически сразу стало плохо, две девочки решили поспать, понадеявшись, что все пройдет само, а третья пошла домой. К вечеру им не полегчало, родители забили тревогу и вызвали врачей. Детей госпитализировали и промыли желудки.

ОТВЕТЯТ ТОЛЬКО РОДИТЕЛИ

Второй инцидент произошел в тот же день, но уже с парнем. И, что примечательно, между собой подростки, жаждущие острых впечатлений, не были знакомы. Юноша, как и в первом случае, шел по улице, к нему подошел приятель и дал семена. А дальше все по старой схеме: стало плохо, врачи, больница и промывание.

Сейчас жизни подростков вне опасности, хотя употребление семян дурмана может привести и к летальному исходу. Школьникам просто повезло, что они съели мало, в противном случае «советчикам» могло бы грозить и уголовное дело. А так полицейские не могут завести на них даже административное производство. Ведь дурман - не наркотик, а обычный сорняк, который встречается на улицах города не реже того же чистотела или полыни. Этой доступностью и пользуются дети.

А вот на родителей полицейские составили протоколы об административном правонарушении по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими наркотических средств или психотропных или одурманивающих веществ». Кроме того, с ними провели профилактические беседы.

СПРАВКА «КП»

Для детей токсический психоз, который является следствием отравления, несет особо тяжкие последствия в психическом и умственном развитии. Попадая в организм, алкалоиды блокируют рецепторы нейронов головного мозга, сердца, гладкой мускулатуры кишечника. Происходит также изменение в работе железистых органов.

У пострадавшего внешне отравление проявляется сухостью и покраснением кожи, расширением зрачков, которые плохо реагируют на свет. Зрачки могут быть настолько увеличенными, что не видно радужки. Интоксикация средней тяжести происходит с более ярко выраженной клинической картиной. У отравившегося человека появляются галлюцинации.

Если не оказать неотложную помощь, в дальнейшем у больного развивается коллапс, эпилептические припадки, судороги. Клиническая картина сменяется комой, параличом дыхательного центра, сосудистой недостаточностью и смертью.