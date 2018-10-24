Чтобы помочь будущим мамам, специалисты СОГАЗ-Мед собрали самую актуальную информацию об обследованиях, необходимых в период беременности

24 Окт. 03:00 2018-10-25T03:00:01+03:00

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Беременность и роды по ОМС

Беременность – прекрасный период в жизни каждой женщины. Будущие мамы со всей ответственностью подходят к этому вопросу и хотят знать заранее, когда идти к врачу, когда делать УЗИ, на каком сроке отправляться в отпуск по беременности и родам и, наконец, что взять в роддом для себя и малыша. Информацию о ведении беременности можно найти в различных источниках и, порой, её бывает даже слишком много. Чтобы помочь будущим мамам специалисты АО Страховая компания СОГАЗ-Мед собрали самую актуальную информацию об обследованиях в период беременности, необходимых процедурах и документах для мамы и ребенка.

Это важно

Сотрудники СОГАЗ-Мед напоминают, что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) действует на всей территории Российской Федерации. Медицинская помощь в рамках базовой программы ОМС, куда входят и наблюдение по беременности, родоразрешение, и осмотры в послеродовый период, а также (при необходимости) госпитализация в гинекологический стационар (до 22 недель беременности) или в отделение патологии беременности родильного дома (после 22 недель), на всей территории России оказывается бесплатно. Если женщина обращается в роддом вне территории регистрации, и у нее имеются медицинские показания к госпитализации (например, угроза прерывания беременности, роды и т.п.), то отказ в оказании ей медицинской помощи неправомерен, равно как и требование оплатить какие-либо медицинские услуги.

Помимо финансирования из системы ОМС, ведение беременности и родов дополнительно поддерживается государством с помощью программы «Родовой сертификат». Родовой сертификат — это документ, на основании которого производятся расчеты с тем медицинским учреждением, которое оказывало женщине и ее ребенку соответствующие услуги в сфере здравоохранения. Сертификат выдается в женской консультации, в которой наблюдается беременная. Если беременная наблюдается в частной клинике, но хочет получить родовой сертификат по ОМС, ей требуется подойти в женскую консультацию, к которой она прикреплена на сроке до 32 недель и попросить выдать документ на основании обменной карты, выданной в частной клинике. Помните, оплатить частную клинику или обналичить родовой сертификат нельзя!

Обследования в период беременности

Срок беременности определяется 3-мя триместрами. В 1 триместре до 12 недель, при первой явке беременной, врач акушер-гинеколог собирает анамнез, проводит общее обследование органов и систем; антропометрию (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела); измерение размеров таза; гинекологический осмотр. Кроме того, женщина проходит осмотры и консультации узких специалистов: терапевта, стоматолога, отоларинголога, офтальмолога и других врачей – по показаниям. И сдает клинический и биохимический анализ крови, коагулограмму, анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты, TORCH-инфекции, мазок из влагалища и общий анализ мочи. Помимо этого, врач заполняет необходимые документы, дает рекомендации по питанию и приему витаминов.

На сроке 10–12 недель проводится пренатальный скрининг — это массовое обследование беременных женщин, которое проводится для того, чтобы выявить «группу риска». В эту группу попадают будущие мамы, у которых высока вероятность рождения ребенка с наследственным заболеванием, или врожденными пороками развития. Пренатальный скрининг позволяет уже на ранних сроках беременности заподозрить у плода синдром Дауна, синдром Эдвардса и дефекты нервной трубки. Обследование включает в себя ультразвуковой и биохимический (анализ крови) скрининги. Эти исследования безопасны, то есть не влияют на здоровье будущей мамы, течение беременности и развитие малыша, и их можно проводить всем беременным женщинам.

Во 2 триместре родители при желании уже могут узнать пол ребенка. Также в это время снижается риск угрозы прерывания беременности, в большинстве случаев проходит токсикоз, (если он был в 1-м триместре) и будущая мама может наслаждаться своим положением и появляющимся животиком. На сроке 13–24 недели проводится анализ мочи перед каждым посещением врача (1 раз в 3 недели).

Второй скрининг при беременности проводится на 18–21 неделе в медицинской организации, осуществляющей пренатальную диагностику, для исключения врожденных аномалий развития плода. Как и первый скрининг, он состоит их двух этапов — УЗИ и анализа крови.

В 3 триместре на 24-28 неделе проводится пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ) или тест на толерантность к глюкозе, который позволяет выявить нарушения углеводного обмена во время беременности, то есть проверить, насколько хорошо организм регулирует уровень сахара. С помощью этого теста определяется наличие гестационного сахарного диабета (ГСД) – связанного с беременностью повышенного содержания глюкозы (сахара) в крови.

При сроке беременности 30-34 недели УЗИ проводится по месту наблюдения беременной. В это время проводится допплерометрия – исследование кровообращения в плаценте и у малыша. На 30 неделе беременности выдается листок нетрудоспособности на отпуск по беременности и родам.

После 32 недель начинают проводить регулярную запись кардиотокографии (КТГ) плода. Это современная методика оценки состояния плода по характеру его сердцебиения.

Начиная с 36 недели осмотр врача проводится каждые 7 дней. На 40-41 неделе осуществляется плановая госпитализация для родоразрешения. При наличии медицинских показаний беременным женщинам предлагается более ранняя дородовая госпитализация. К этому времени у мамы должна быть готова «сумка в роддом» с определенными документами и вещами для себя и ребенка.

Какие документы и вещи взять в роддом

Паспорт, полис ОМС, родовой сертификат, обменную карту из женской консультации, СНИЛС. Для мамы потребуются предметы личной гигиены (мыло, зубная паста и щетка и пр.), резиновые тапочки, одежда (халат, носки и пр.). Для новорожденного нужно подготовить: шапочки (по 1-2 шт., фланель и х/б), распашонки/бодики (по 1-2 шт., фланель и х/б), ползунки (2-3 шт.), памперсы для новорожденных, пинетки и «царапки», пеленки обычные и одноразовые (от 3 шт.), крем под подгузник, влажные салфетки.

Перед выпиской в роддоме маме проведут УЗИ органов малого таза и проконсультируют о пользе и рекомендуемой продолжительности грудного скармливания.

Какие документы взять из роддома

При выписке из роддома мама или ближайшие родственники должны получить следующие документы: страница из родового сертификата о состоянии здоровья мамы, обменная карта ребенка, прививочная карта (если в роддоме делали прививки против вирусного гепатита В и туберкулеза), справка для ЗАГСа о рождении ребенка.

Одной из первых забот родителей станет оформление документов для новорожденного ребёнка. СОГАЗ-Мед напоминает, что полис ОМС – это документ, который дает право ребенку бесплатно получать все основные виды медицинской помощи в медорганизациях, работающих в системе ОМС. Новорожденный ребенок со дня рождения и до истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения получает всю необходимую медицинскую помощь по полису ОМС мамы или другого законного представителя.

Чтобы оформить полис ОМС необходимо обратиться в страховую компанию. Страховой полис СОГАЗ-Мед можно оформить, посетив один из офисов компании, или, оставив заявку на сайте www.sogaz-med.ru.

Для оформления полиса ОМС на ребенка понадобятся следующие документы:

- свидетельств о рождении ребенка;

- СНИЛС ребенка (при наличии);

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка.

По вопросам порядка получения медицинской помощи в рамках системы ОМС застрахованные СОГАЗ-Мед могут обратиться к страховому представителю по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (Звонок по России бесплатный) или уточнить информацию на сайте www.sogaz-med.ru.

Справка о компании

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Количество застрахованных - более 19 млн человек. Региональная сеть - более 660 подразделений в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2018 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.