2018-10-24T08:50:58+03:00
Общество

Депутаты обсудят тему переноса столицы ДФО из Хабаровска

Народные избранники намерены выслушать мнения местных жителей по этому вопросу на следующей неделе
Элина ОГАНЕСЯН
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Депутаты обсудят тему переноса столицы ДФО из ХабаровскаДепутаты обсудят тему переноса столицы ДФО из ХабаровскаФото: Элина ОГАНЕСЯН
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На протяжении двух недель дальневосточники негодуют. Еще никогда вопрос переноса столицы не обсуждался так долго и так серьезно. До этого на статусное место претендовал Владивосток, а после того, как теме придали такой резонанс, свою кандидатуру выдвинул Магадан. Хабаровчане даже поговаривают о неком новом флешмоде, где каждый регион ДВ «баллотируется» в столицы, чтобы хайпануть. Накануне и депутаты городской думы высказались, отметив, что вопрос переноса столицы ДФО требует длительных и детальных обсуждений.

- В нашем депутатском корпусе уже давно назрела мысль обсудить эту тему. Конечно, не по нашему решению меняются столичные статусы, но мы обязаны высказать свое мнение местным жителям. В 1926 году было принято первое решение о столичном статусе Хабаровска. Сюда были переведен штаб Дальневосточного военного округа из Читы и Амурское речное управление. Хабаровск стал энергетическим и железнодорожным центром региона. Почти 200 федеральных учреждений находится в городе. Время идет, и многое меняется. Мы знаем, что Владивосток – это географически «угловой» город. У Хабаровска есть все шансы остаться столицей, потому что депутаты чувствуют, как он развивается. После революции Хабаровск стал славиться своей административной стройной архитектурой, - говорит Сергей Савков, председатель Хабаровской городской думы. - Во Владивосток было вложено много средств и в советское время, и сейчас, удалось построить действительно красивый город. До 1 декабря дано задание подготовить доклад президенту о возможности переноса столицы ДФО. Сколько это будет стоить для государства?

Эти и другие вопросы депутаты намерены обсудить 30 октября на внеочередном заседании, посвященном плюсам и минусам переноса переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

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