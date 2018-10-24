Хабаровск вошел в топ-10 самых пьющих городов России

24 Окт. 07:48 2018-10-24T08:50:58+03:00

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Хабаровск выбился в десятку самых пьющих городов страны. В алкогольный рейтинг вошли 25 городов России, среди которых был и соседний Владивосток. В прошлом году дальневосточная столица даже близко не подходила к топу, плетясь по данным разных соцопросов на 20-30 строчках. В этом году жителям исследуемых городов задавали всего три вопроса.

Вы употребляете алкоголь?

Как часто Вы употребляете алкоголь?

Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?

Всего социологи опросили 3 тысячи 250 человек от 19 до 73 лет.

Хабаровский врач-нарколог отмечает, что горожане действительно стали пить больше. Он даже составил собственный рейтинг самых популярных среди своих клиентов напиток.

- На первом месте традиционно стоит водка, затем пиво, а замыкают тройку настойки на спирте или сам спирт, разведенный с водой. Последний вариант бюджетный, потому и популярный, - рассказывает Владимир, частный врач-нарколог. - А вообще ситуация с алкоголизмом в регионе удручающая. Северные районы, как правило, куда чаще любят «закинуть за воротник». Во многом это проблема возникла из-за того, что правительство не хочет ничего делать, чтобы понизить плачевную статистику. Причем пьют все: от богатых до бедных, и мужчины, и женщины в возрасте от 30 до 50 лет.

Примечательно, что в рейтинге пьющих городов Хабаровск обскакал все дальневосточные регионы. По словам местного нарколога, ситуация с каждым годом будет лишь усугубляться, если не будет предпринято никаких мер.