25 Окт. 10:50 2018-10-25T10:50:08+03:00

На Хабаровский край надвигается циклон со снегом и штормовым ветром Фото: Евгения ГУСЕВА

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Достаем зонты, куртки и резиновые сапоги - на Хабаровский край надвигается циклон, синоптики предупреждают местных жителей об ухудшении погодных условий. Штормовое предупреждение объявили на 25 октября в четырех районах региона: на территориях Николаевского, Ульчского, Аяно-Майского и Охотского районов. Специалисты отмечают, что непогода придет вместе с дождями, мокрым снегом - местами сильными. По данным синоптиков, скорость ветра достигнет 19 метров в секунду.

Сотрудники регионального МЧС напоминают местным жителям о том, что циклон может стать причиной коммунальных аварий.

- Из-за образовавшихся гололедных явлений могут возникать затруднения в движении всех видов транспорта, увеличение количества ДТП, вводиться ограничения в работе авиасообщения, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники чрезвычайного ведомства уже направили главам муниципалитетов предупреждения о приближающейся непогоде. Спасатели рекомендуют чиновникам оповестить местных жителей о циклоне. Силы и средства МЧС в боевой готовности, чтобы оперативно выехать на места и локализовать последствия стихийного бедствия.