В Комсомольске-на-Амуре уже месяц не ходят трамваи

24 Окт. 18:50 2018-10-24T18:53:41+03:00

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С 1 октября движение трамваев в Комсомольске-на-Амуре полностью остановлено. Город на неопределенное время остался без электротранспорта, поскольку пути на виадуке по проспекту Мира находятся в аварийном состоянии, а денег на их ремонт нет.

«НА ПОМОЩЬ ОТРАЯ РАСЧИТЫВАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

Как гласит немногословное сообщение на сайте администрации Комсомольска-на-Амуре, «с 01 октября, в связи с аварийным состоянием путепровода, расположенного в районе дома № 61 по пр. Мира, движение трамваев всех маршрутов будет приостановлено». При этом не указываются ни меры, принимаемые по восстановлению трамвайного движения, ни сроки ожидаемого возобновления перевозок. Не информируют пассажиров и о компенсации в виде дополнительных автобусных рейсов.

«Из-за отсутствия конкретных планов по ремонту путепровода на проспекте Мира и сложного финансового положения МУП «Трамвайное управление» не исключено, что 30 сентября 2018 года станет последним днем работы трамваев в самом восточном городе России, где они еще сохранялись», - уточняет ежедневное интернет-издание «Транспорт в России».

«Решение прекратить трамвайное сообщение местные власти приняли ради безопасности пассажиров. В отделе транспорта муниципалитета сообщили, что на ремонт моста потребуется порядка 2,5 миллионов рублей: - уточняет «Федерал Пресс», - Однако, говорят представители мэрии, в связи с последними событиями, победой на выборах губернатора кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, рассчитывать на финансовую помощь от края не приходится».

ДВА РАЙОНА БЕЗ ТРАНСПОРТА

Как сообщил представитель городской администрации Комсомольска-на-Амуре, ранее у муниципалитета были договоренности с краевой администрацией, которую возглавлял Вячеслав Шпорт, о выделении средств на ремонтные работы.

«Однако теперь, после произошедших изменений в правительстве края, финансирование находится под сомнением», – отметил представитель городских властей «Федерал Пресс».

В итоге местные жители жалуются, что два района города остались без общественного транспорта. Информации по срокам ремонта так не появилось. С выборов губернатора прошел месяц, а Сергей Фургал до сих пор не владеет ситуацией в регионе? И это осенью. А как ситуация будет развиваться в городе зимой... Не показатель ли это того, что люди отдали избрали губернатором человека без масштабного управленческого опыта?

Не удивительно, что местные жители выступили с предложением установить на набережной в Комсомольске-на-Амуре памятник трамваю. Как сообщил информационному агентству «Хабаровский край сегодня» автор проекта «Мотоциклы и автомобили на службе СССР» Александр Цыганов, вагон для реализации идеи уже подобрали в депо. Он выпущен в 1980 году. Реставрацию на себя возьмут специалисты проекта.