2018-10-25T11:32:02+03:00
Общество

Депутаты Законодательной думы узнали, как хабаровчане осваивают дальневосточные гектары

Юрий Матвеев, первый заместитель председателя краевого парламента, уверен, жителям края нужна помощь, чтобы строительство домов на участках было доступным для каждого [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
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Депутаты Законодательной думы узнали, как хабаровчане осваивают дальневосточные гектарыДепутаты Законодательной думы узнали, как хабаровчане осваивают дальневосточные гектарыФото: Законодательная дума Хабаровского края
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РАСШИРЯЕМ ПОСЕЛОК - УВЕЛИЧИВАЕМ ГЕКТАРЫ

Живописная природа. Чистый воздух. Метры огородов. Свое хозяйство ценилось во все времена. Только в прошлые годы для того, чтобы иметь свой участок, нужно было долго трудиться. Сейчас же есть два слова, которые способны кардинально изменить жизнь каждого - дальневосточный гектар. Напомним, что это федеральная программа, которая успешно реализуется на территории Хабаровского края и всего Дальнего Востока. Среди горожан есть те, кто готов бросить работу, чтобы иметь свою землю, на которой они могут строить дома, разводить скот и производить экологически чистые продукты.

Спрос, как все мы знаем, рождает предложение, поэтому на территории нашего региона пришлось расширить территорию сельского поселения в районе имени Лазо и создать новое село, чтобы участники программы могли оформить участок неподалеку от Хабаровска.

Депутаты Законодательной думы узнали, как хабаровчане осваивают дальневосточные гектары Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Депутаты Законодательной думы узнали, как хабаровчане осваивают дальневосточные гектарыФото: Элина ОГАНЕСЯН

- С июня 2017 года была проделана большая совместная работа администрации района имени Лазо, правительством региона и краевым парламентом по подготовке документации на расширение границ Кругликовского сельского поселения. В ноябре прошлого года в ответ на обращение представительного органа Кругликовского поселения Законодательной думой края был принят первый закон, чтобы земли «дальневосточных гектаров» вошли в данное муниципальное поселение. В феврале этого года принят еще один краевой закон о создании нового населенного пункта и не так давно Правительство РФ утвердило его название - село Дальневосточное, - рассказал первый заместитель председателя краевого парламента Юрий Матвеев.

К слову, мест на оформление гектаров на территории Дальневосточного уже нет. Все разобрали.

ПОМЕНЯТЬ МЕГАПОЛИС НА МОЛОЧНЫЙ БИЗНЕС

Чтобы удостовериться в том, что хабаровчане успешно осваивают гектары не только на бумагах, но и на деле, в Кругиково приехали депутаты Законодательной думы края и представители районных собраний депутатов, а обладатели участков рассказали, как решились на кардинальную смену образа жизни.

Депутаты Законодательной думы узнали, как хабаровчане осваивают дальневосточные гектары Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Депутаты Законодательной думы узнали, как хабаровчане осваивают дальневосточные гектарыФото: Элина ОГАНЕСЯН

- Когда-то я работал менеджером по продажам в одной из крупнейших сетей магазинов спортивных товаров. Зарабатывал неплохо, больше 100 тысяч рублей в месяц. Просто как-то понял, что все это не для меня, и мне нужна свобода, - говорит Михаил Утробин, обладатель дальневосточного гектара. - Оформил гектар, выиграл грант на развитие сельского хозяйства, купил коров в Приморье и начал производить молоко. Сейчас у меня порядка 15 коров, большая часть из них вот-вот родят, поэтому их пока не доят. Допустим, вчера за 40 минут я продал все молоко, которое у меня было. Помогает «сарафанное радио», да и социальные сети тоже хороши в этом вопросе.

Михаил подошел к освоению гектара с опытом в продажах. Живет он пока в городе, где у него уже есть свои постоянные покупатели. Хабаровчанин уверен, что такого результата удалось добиться, потому что молоко, которое производят его коровы, без примесей. Его вкус и запах напоминают детство. А экологически чистый продукт - гарант здоровья. В перспективе Михаил хочет развивать на дальневосточном гектаре сельский экотуризм. Как это будет выглядеть, увидим через несколько лет.

«СЕЛА ДОЛЖНЫ ОЖИТЬ»

Конечно, без проблем никуда. А кто, как ни представители власти, должны помочь гражданам успешно осваивать земельные участки. Тем более, что сейчас стоит задача удержать участников программы на своих землях, потому что многие опускают руки, сталкиваясь с «подводными камнями» проекта.

Депутаты Законодательной думы узнали, как хабаровчане осваивают дальневосточные гектары Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Депутаты Законодательной думы узнали, как хабаровчане осваивают дальневосточные гектарыФото: Элина ОГАНЕСЯН

- Наша главная задача - создать условия, чтобы люди могли обустраиваться: это помощь в строительстве дорог, подключении к электричеству. Такие сёла, как Дальневосточное, имеют право на бюджетное финансирование по созданию инфраструктуры. Мы сами знаем, что жилье - дорогое удовольствие. Здесь нам всем надо выработать четкую структуру строительства домов, которая была бы приемлема по цене и качеству, - обращает внимание Юрий Матвеев. - Если каждый район будет сам по себе, решить проблему будет просто невозможно. Нужна комплексная работа совместно с инициативными гражданами и представителями местных властей. Новый губернатор неоднократно говорил, что села должны ожить. Сюда мы приезжаем в третий раз, потому что здесь энтузиасты действительно сделали многое, чтобы село ожило.

Обращаясь к районным депутатам, членам совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательной Думе Хабаровского края, Юрий Матвеев предложил организовывать рабочие группы, которые законодательно бы вместе с краевыми депутатами и правительством решали насущные вопросы.

Естественно, чтобы должным образом организовать поддержку населения в освоении дальневосточного гектара, нужны деньги. В настоящее время главный закон - о бюджете края на следующие три года, проходит рассмотрение в региональном парламенте. Юрий Матвеев подчеркнул, что депутаты внимательно ознакомятся с документом, чтобы понять, на какую сумму поддержки смогут рассчитывать наши гектарщики.

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