Депутаты Законодательной думы узнали, как хабаровчане осваивают дальневосточные гектары

25 Окт. 02:55 2018-10-25T11:32:02+03:00

Изменить размер текста: A A

РАСШИРЯЕМ ПОСЕЛОК - УВЕЛИЧИВАЕМ ГЕКТАРЫ

Живописная природа. Чистый воздух. Метры огородов. Свое хозяйство ценилось во все времена. Только в прошлые годы для того, чтобы иметь свой участок, нужно было долго трудиться. Сейчас же есть два слова, которые способны кардинально изменить жизнь каждого - дальневосточный гектар. Напомним, что это федеральная программа, которая успешно реализуется на территории Хабаровского края и всего Дальнего Востока. Среди горожан есть те, кто готов бросить работу, чтобы иметь свою землю, на которой они могут строить дома, разводить скот и производить экологически чистые продукты.

Спрос, как все мы знаем, рождает предложение, поэтому на территории нашего региона пришлось расширить территорию сельского поселения в районе имени Лазо и создать новое село, чтобы участники программы могли оформить участок неподалеку от Хабаровска.

Депутаты Законодательной думы узнали, как хабаровчане осваивают дальневосточные гектарыФото: Элина ОГАНЕСЯН

- С июня 2017 года была проделана большая совместная работа администрации района имени Лазо, правительством региона и краевым парламентом по подготовке документации на расширение границ Кругликовского сельского поселения. В ноябре прошлого года в ответ на обращение представительного органа Кругликовского поселения Законодательной думой края был принят первый закон, чтобы земли «дальневосточных гектаров» вошли в данное муниципальное поселение. В феврале этого года принят еще один краевой закон о создании нового населенного пункта и не так давно Правительство РФ утвердило его название - село Дальневосточное, - рассказал первый заместитель председателя краевого парламента Юрий Матвеев.

К слову, мест на оформление гектаров на территории Дальневосточного уже нет. Все разобрали.

ПОМЕНЯТЬ МЕГАПОЛИС НА МОЛОЧНЫЙ БИЗНЕС

Чтобы удостовериться в том, что хабаровчане успешно осваивают гектары не только на бумагах, но и на деле, в Кругиково приехали депутаты Законодательной думы края и представители районных собраний депутатов, а обладатели участков рассказали, как решились на кардинальную смену образа жизни.

Депутаты Законодательной думы узнали, как хабаровчане осваивают дальневосточные гектарыФото: Элина ОГАНЕСЯН

- Когда-то я работал менеджером по продажам в одной из крупнейших сетей магазинов спортивных товаров. Зарабатывал неплохо, больше 100 тысяч рублей в месяц. Просто как-то понял, что все это не для меня, и мне нужна свобода, - говорит Михаил Утробин, обладатель дальневосточного гектара. - Оформил гектар, выиграл грант на развитие сельского хозяйства, купил коров в Приморье и начал производить молоко. Сейчас у меня порядка 15 коров, большая часть из них вот-вот родят, поэтому их пока не доят. Допустим, вчера за 40 минут я продал все молоко, которое у меня было. Помогает «сарафанное радио», да и социальные сети тоже хороши в этом вопросе.

Михаил подошел к освоению гектара с опытом в продажах. Живет он пока в городе, где у него уже есть свои постоянные покупатели. Хабаровчанин уверен, что такого результата удалось добиться, потому что молоко, которое производят его коровы, без примесей. Его вкус и запах напоминают детство. А экологически чистый продукт - гарант здоровья. В перспективе Михаил хочет развивать на дальневосточном гектаре сельский экотуризм. Как это будет выглядеть, увидим через несколько лет.

«СЕЛА ДОЛЖНЫ ОЖИТЬ»

Конечно, без проблем никуда. А кто, как ни представители власти, должны помочь гражданам успешно осваивать земельные участки. Тем более, что сейчас стоит задача удержать участников программы на своих землях, потому что многие опускают руки, сталкиваясь с «подводными камнями» проекта.

Депутаты Законодательной думы узнали, как хабаровчане осваивают дальневосточные гектарыФото: Элина ОГАНЕСЯН

- Наша главная задача - создать условия, чтобы люди могли обустраиваться: это помощь в строительстве дорог, подключении к электричеству. Такие сёла, как Дальневосточное, имеют право на бюджетное финансирование по созданию инфраструктуры. Мы сами знаем, что жилье - дорогое удовольствие. Здесь нам всем надо выработать четкую структуру строительства домов, которая была бы приемлема по цене и качеству, - обращает внимание Юрий Матвеев. - Если каждый район будет сам по себе, решить проблему будет просто невозможно. Нужна комплексная работа совместно с инициативными гражданами и представителями местных властей. Новый губернатор неоднократно говорил, что села должны ожить. Сюда мы приезжаем в третий раз, потому что здесь энтузиасты действительно сделали многое, чтобы село ожило.

Обращаясь к районным депутатам, членам совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательной Думе Хабаровского края, Юрий Матвеев предложил организовывать рабочие группы, которые законодательно бы вместе с краевыми депутатами и правительством решали насущные вопросы.

Естественно, чтобы должным образом организовать поддержку населения в освоении дальневосточного гектара, нужны деньги. В настоящее время главный закон - о бюджете края на следующие три года, проходит рассмотрение в региональном парламенте. Юрий Матвеев подчеркнул, что депутаты внимательно ознакомятся с документом, чтобы понять, на какую сумму поддержки смогут рассчитывать наши гектарщики.