25 Окт. 04:12 2018-10-25T11:32:02+03:00

Губернатор Хабаровского края оставил десять министров и зампредов из команды своего предшественника Фото: Правительство Хабаровского края

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Распоряжение о назначении ряда зампредов и нескольких министров подписал 24 октября глава региона Сергей Фургал. Согласно документу, перестановки произошли минимальные.

На пост министра строительства вместо Константина Пепеляева назначен Александр Шабовта. Ранее он отвечал за отрасль в качестве заместителя председателя правительства края. Также должность зампреда потерял Александр Федосов, сохранив за собой пост главы министерства культуры.

С приставкой «первый» распрощался зампред Максим Пешин. Но основной пост чиновник сохранил - он, как и прежде, будет руководить представительством правительства Хабаровского края при президенте РФ. Обычным зампредом стал и Юрий Чайка, однако отныне на него возложены полномочия министра инвестиционного развития и предпринимательства региона.

Без потерь обошлось у Александра Кацубы. Губернатор оставил его на посту первого зампреда и министра финансов региона. Аналогичная ситуация и у Виктора Калашникова. За ним также остались посты зампреда и главы минэкономразвития. В прежней должности продолжит работу в команде нового губернатора края Анатолий Литвинчук, вновь назначенный зампредом по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Свои места сохранили ряд министров. Так, Александр Витько продолжит руководить региональной медициной, а Алла Кузнецова – образованием и наукой края. На посту главы минЖКХ остался и Дарий Тюрин.