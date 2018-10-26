Минус один: Аркадий Мкртычев покидает правительство Хабаровского края

СЕГОДНЯ 04:04 2018-10-29T04:04:19+03:00

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Зампред и руководитель аппарата губернатора и правительства Хабаровского края Аркадий Мкртычев вскоре покинет пост, который занимал с 2012 года. Его преемником, как сообщает знакомый с ситуацией источник, стал экс-парламентарий региона Юрий Минаев.

Господин Минаев («Единая Россия») сложил полномочия досрочно и был освобожден от должности главы думского комитета по законности, правопорядку и общественной безопасности. К работе в правительстве региона бывший депутат приступит, как пояснил источник, после соблюдения всех формальностей по отставке господина Мкртычева.

Кстати, о досрочном сложении полномочий депутата Закдумы объявила и Елена Грешнякова (ЛДПР). Официально распрощается с этим статусом либерал-демократ 28 октября. В сентябре этого года госпожа Грешнякова наделена полномочиями члена Совета Федерации РФ от Хабаровского края.

Два вышеперечисленных депутата избирались в 2014 году по общерегиональным спискам партий, что влечет за собой довыборы в краевую думу. Механизм таков: предложение стать парламентариями поступает тем, кто числился в тех самых списках. Если же все отказываются от депутатства, то партия вправе предложить человека на свое усмотрение. Однако при этом кандидатуры обсуждаются на политсоветах региональных отделений партий и проходят утверждение в Москве.

Кто станет краевым депутатом от ЛДПР, пока не ясно, тогда как «Единая Россия» определилась с кандидатурой. Парламентарием станет директор детско-юношеской спортивной школы «Мастер» Сергей Ромашков. До него от депутатства отказались два человека из общерегионального списка.