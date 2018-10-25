В Хабаровске прошли учения по ликвидации последствий дорожных аварий
По легенде учений отечественный автомобиль попал в аварию в пригороде Хабаровска. Легковушка столкнулась с грузовиком и загорелась, внутри оказались заблокированными трое пассажиров.
В учениях все по- честному — все службы, принимающие участие в ликвидации аварии, выезжают с того места, в котором их застал экстренный вызов. Первыми примчались сотрудники ГИБДД, оградившие место аварии от проезжающих автомобилей, и краевые спасатели, которые, не мешкая, принялись доставать из покореженного автомобиля людей.
- Так всегда и делается, - рассказал Евгений Рябчинский, начальник отдела организации аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - Мы не можем ждать другие службы, когда жизнь людей в опасности. Поэтому первая задача - немного пригасить пламя, если нет возможности его сразу потушить, и доставать тех, кто ехал в машине. Достали, оказали первую помощь — у нас все специалисты умеют это делать. Потом, как приедут врачи скорой, передать пострадавших на руки врачам.
Для тогоЮ чтобы добраться до участников ДТП, спасателям пришлось специальными гидравлическими ножницами срезать крышу автомобиля. К этому времени прибыли пожарные и залили огонь пеной. Рядом медицина катастроф приготовилась принимать единственного выжившего — молодого парня, двое его знакомых (их роль играли манекены) погибли.
Пострадавшего достали из покореженного куска металла, в который после удара превратились старенькие «Жигули», и на носилках отнесли в спецмашину к медикам. Все действие, начиная со звонка на единый номер вызова «112», и заканчивая отъездом «Скорой», заняло не больше получаса.
- Итогами учения я доволен, - отметил Евгений Рябчинский. - Все было сделано быстро, без проволочек, общая оценка - «удовлетворительно». Такие тренировки мы проводим регулярно, раз в год. Самое важное, это отработать взаимодействие всех служб, участвующих в операции по спасению. Промедление буквально в несколько секунд может стать роковым для попавших в аварию, поэтому главное — оперативность и согласованность всех действий.
Ситуация, смоделированная сегодня, весьма типична для Хабаровского края. Только с начала этого года спасатели выезжали на дорожно-транспортные происшествия 1091 раз. С наступлением зимы и появлением на дорогах снежного наката ожидается, что это количество увеличиться как минимум на треть.