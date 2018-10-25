В Хабаровске прошли учения по ликвидации последствий дорожных аварий

25 Окт. 10:10 2018-10-25T11:32:02+03:00

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По легенде учений отечественный автомобиль попал в аварию в пригороде Хабаровска. Легковушка столкнулась с грузовиком и загорелась, внутри оказались заблокированными трое пассажиров.

В Хабаровске прошли учения по ликвидации последствий ДТПФото: Борис КОКУРИН

В учениях все по- честному — все службы, принимающие участие в ликвидации аварии, выезжают с того места, в котором их застал экстренный вызов. Первыми примчались сотрудники ГИБДД, оградившие место аварии от проезжающих автомобилей, и краевые спасатели, которые, не мешкая, принялись доставать из покореженного автомобиля людей.

В Хабаровске прошли учения по ликвидации последствий ДТПФото: Борис КОКУРИН

- Так всегда и делается, - рассказал Евгений Рябчинский, начальник отдела организации аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - Мы не можем ждать другие службы, когда жизнь людей в опасности. Поэтому первая задача - немного пригасить пламя, если нет возможности его сразу потушить, и доставать тех, кто ехал в машине. Достали, оказали первую помощь — у нас все специалисты умеют это делать. Потом, как приедут врачи скорой, передать пострадавших на руки врачам.

В Хабаровске прошли учения по ликвидации последствий ДТПФото: Борис КОКУРИН

Для тогоЮ чтобы добраться до участников ДТП, спасателям пришлось специальными гидравлическими ножницами срезать крышу автомобиля. К этому времени прибыли пожарные и залили огонь пеной. Рядом медицина катастроф приготовилась принимать единственного выжившего — молодого парня, двое его знакомых (их роль играли манекены) погибли.

В Хабаровске прошли учения по ликвидации последствий ДТПФото: Борис КОКУРИН

Пострадавшего достали из покореженного куска металла, в который после удара превратились старенькие «Жигули», и на носилках отнесли в спецмашину к медикам. Все действие, начиная со звонка на единый номер вызова «112», и заканчивая отъездом «Скорой», заняло не больше получаса.

В Хабаровске прошли учения по ликвидации последствий ДТПФото: Борис КОКУРИН

- Итогами учения я доволен, - отметил Евгений Рябчинский. - Все было сделано быстро, без проволочек, общая оценка - «удовлетворительно». Такие тренировки мы проводим регулярно, раз в год. Самое важное, это отработать взаимодействие всех служб, участвующих в операции по спасению. Промедление буквально в несколько секунд может стать роковым для попавших в аварию, поэтому главное — оперативность и согласованность всех действий.

В Хабаровске прошли учения по ликвидации последствий ДТПФото: Борис КОКУРИН

Ситуация, смоделированная сегодня, весьма типична для Хабаровского края. Только с начала этого года спасатели выезжали на дорожно-транспортные происшествия 1091 раз. С наступлением зимы и появлением на дорогах снежного наката ожидается, что это количество увеличиться как минимум на треть.