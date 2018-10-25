В Хабаровском крае пилотов не пустили за штурвал, заподозрив в пьянстве

26 Окт. 03:29 2018-10-26T03:29:43+03:00

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В социальных сетях и мэссенджерах сегодня распространилась новость о том, что в Хабаровском крае пьяных пилотов не пустили за штурвалы самолета. В небо должны были выйти 21 октября из Комсомольска-на-Амуре. Только вот пункт назначения остается загадкой. К слову, их в этой истории более, чем достаточно. В самой компании, а рейс совершала ЗАО «Летные проверки и системы» на самолете Ан-26, пролили свет на ситуацию, но лишь частично. Хотя, косвенно все же подтвердили эту информацию.

- Сейчас по данному факту проводится проверка. Информация о том, что наши летчики были пьяны не достоверна. Кто-то просто утрировал и сгустил краски, - рассказывает корреспонденту «КП-Хабаровск» Владислав, юрист компании. - Расследование покажет действительно ли они, как сообщают некоторые СМИ, были пьяны.

У летчиков, к слову, уже взяли объяснения. Их показания, если верить представителю ЗАО «Летные проверки и системы», сходятся. Пилоты утверждают, что ни в чем не виноваты, что фельдшер просто взъелась на них за что-то.

- Летчики в один голос утверждают, что между ними и фельдшером произошел конфликт, который вылился в такую для всех неприятную форму. Мы разберемся, соберем все документы, картина прояснится через неделю. Но пилоты говорят, что фельдшер резко стала раздражительной и отказывалась слушать все их объяснения. Она сочла себя абсолютно правой, поставив такие диагнозы, на основании сомнительных и не стопроцентных доказательств, - утверждает Владислав.

Он также объяснил, что это дело не замнут и не закроют в ящик. Компания соберет всю документацию в ближайшее время и проведет собственное расследование. Самих пилотов они характеризуют положительно. В организации они работают довольно давно, нареканий к ним у руководства до этого случая не было. Летчики выходили в рейсы от Урала до Дальнего Востока.

- Это первый случай в их практике. Честно сказать, нас очень удивила эта ситуация. Ни одна компания не будет держать летчиков, если где-то и когда-то проявляется такая ситуация. Это же все связано с безопасностью не только в небе, но и на земле, - отметил собеседник «Комсомолки».

Правоохранительные органы - следственный комитет и прокуратура на транспорте - эту историю не изучали, представители ведомств отметили, что это дело не в их ведении. В транспортной полиции об этой ситуации также ничего не знают.