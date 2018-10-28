Осенние каникулы воспитанники хабаровского детского дома хотят провести в семьях

28 Окт. 01:00 2018-10-29T04:10:30+03:00

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Воспитанники детского дома №6 в Хабаровске рассказали о своей, практически общей мечте – побывать в гостях любящей семьи и почувствовать тепло семейного очага. Мальчишки и девчонки представляли своих родителей добрыми, заботливыми и ласковыми. Общения с родными папами и мамами они лишились. Отчасти восполнить этот недостаток родительской любви и заботы удается за счет гостевых семей.

- Не все готовы усыновить детей, на то есть разные причины. Однако есть неравнодушные семьи, которые готовы часть времени проводить с ребятами. Такие семьи называются гостевыми. По сути они представляют собой альтернативу усыновлению и опеке. Участники этой программы поддержи готовы заниматься с детьми не только во время осенних каникул, которые начнутся 30 октября, но и забирать ребят на выходные. Воспитанники детского дома мечтают посмотреть, что такое семья, посидеть дома за одним столом, - рассказала Валентина Попова, руководитель службы по подбору и подготовке замещающих семей детского дома № 6.

Чтобы стать гостевой семьей желающим необходимо подать заявление на признание семьи-кандидата гостевой и предоставить минимальный пакет документов, в который входят медицинские справки. Участвовать в программе могут лица, достигшие 18-летнего возраста. Консультации по признанию семьи гостевой и возможности общения с ребенком проводят в детском доме №6, расположенном по адресу переулок Гаражный, 16. Телефон для справок: 27-56-64, 75-63-83.