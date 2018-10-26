Циклон с мокрым снегом и ветром приближается к Хабаровску

26 Окт. 05:22 2018-10-29T04:04:19+03:00

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Западный циклон медленно, но верно приближается к Хабаровскому краю. Уже 27 октября он будет в регионе и обрушится в виде дождя и мокрого снега. Синоптики не исключают, что местами осадки будут идти сильные. Эпицентр непогоды развернется в южных районах края, а по долинам рек скорость ветра достигнет 20 метров в секунду, на побережье и вовсе до 25. Похолодает и в дальневосточной столице, где скорость ветра достигнет 18 метров в секунду.

- Сейчас температура воздуха выше нормы на 5-6 градусов. С прохождением циклона температурный фон у нас понизится, тогда будем в пределах нормы - до +8 градусов. В субботу циклон только начнет разворачиваться. Мы ждем, что 27 октября осадки пройдут в Верхнебуреинском районе и в Хабаровске. Самые сильные дожди будут в ночь на 28 октября, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник хабаровского гидромета. - Дальше циклон сместится на северо-восток, после чего осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут в Тугуро-Чумиканском районе.

По данным синоптиков, за выходные на территории края выпадет порядка 15-20 миллиметров осадков, снега на севере - больше 6 миллиметров.

В свою очередь об опасностях на дорогах предупреждают сотрудники регионального МЧС. Их силы и средства уже в полной «боевой» готовности, чтобы оперативно противостоять последствиям стихии.

- Из-за ухудшения погодных условий возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, обрывы на ЛЭП, перехлесты проводов, нарушения в работе на линиях связи. Также осадки, ветер и гололедные явления могут привести к нарушениям транспортного сообщения,, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Кроме этого, из-за погодных условий могут вводиться ограничения в авиасообщении.

Главам муниципалитетов уже направили рекомендации, чтобы они предупредили местных жителей о приближающейся непогоде.Очень надеемся, что на этот раз не получится, как неделю назад. Напомним, что первый снег стал для Хабаровского края настоящим стихийным бедствием, когда сотни жителей трех районов остались без света, потому что сильный ветер и мокрый снег оборвали провода электропередач.