Семья с семью детьми едва не сгорела в деревянном доме в Хабаровске

26 Окт. 07:11 2018-10-29T04:04:19+03:00

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Происшествие случилось в ночь на 26 октября. Сообщение о том, что огнем охвачен частный дом по улице Маховой, поступило в пожарно-спасательную службу в 03:35. Сперва речь шла об одном полыхающем здании, но из-за сильного ветра пожар быстро распространился на соседний деревянный дом. К счастью, жильцы обоих бараков, а их - 15 человек, успели эвакуироваться до прибытия спасателей. В результате пожар удалось локализовать только спустя пять часов. Площадь огня составила 150 квадратных метров.

- В доме, где произошло возгорание, проживала многодетная семья, в которой 7 детей. Им от одного года до тринадцати лет, - говорит Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. -В соседнем доме, который также пострадал от огня, жили 4 человека – родители и двое детей в возрасте 4 года и 1,5 месяца. Обе семьи благополучные. Сейчас они разместились у родственников и знакомых. К счастью, никто из них не пострадал, но многодетная семья лишилась дома.

Сейчас сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку, чтобы установить причину возникновения очагов пожара. В ходе работы, спасатели опросят очевидцев, осмотрят помещения домов, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.