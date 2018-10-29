Погода на ноябрь 2018 года в Хабаровске

29 Окт. 04:05 2018-10-29T09:57:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Октябрь, ты был слишком хорош для осени. В этом году, бабьего лета, пожалуй, было больше обычного. Согревающее солнце сменилось сильными ветрами и первыми ударами мороза. Тем не менее, теплых дней было предостаточно. Они будто готовили нас к приближающимся холодам. Пора узнать, какая погода ждет нас в ноябре. Рассчитывать на очередное бабье лето уже не стоит, как говорится «зима близко».

Синоптики рассказали, что в первой декаде ноября 2018 года в Хабаровске мы снова попадем в массу умеренных широт. Она сместится к нам с запада. Это значит, что такого затока холода, как в конце октября у нас уже не будет. Порадует дальневосточников первая пятидневка месяца. Она будет довольная теплая, даже по температурам будем идти выше нормы. В конце первой декады ноябрь вспомнит, что он вообще-то последний осенний месяц и даст дальневосточникам «долгожданные» морозы. Однако такая погода, по данным специалистом, - классическое поведение ноября.

- В первую пятидневку температура ночью на юге Хабаровского края будет около нуля, дневная - до +10 градусов. Основной температурный фон по региону +8+13 градусов. В центральном и северном районах от 0 до -5 градусов ночью, днем будет +5+10 градусов. Во второй половине декады мы ожидаем понижение температур: ночью уже везде будет ниже нуля, в горах и на севере - до -15 градусов. Дневные опустятся до 0 -5 градусов, - рассказывает Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидромета. -В Хабаровске начало декады будет в пределах +8+10 градусов днем, около 0 ночью, во второй декаде ночные температуры будут варьироваться в пределах -2-7 градусов, а дневные опустятся до +2 до -5 градусов.

Так что достаем шапки, шарфы и перчатки: ноябрь намерен подготовить нас к зимним холодам.