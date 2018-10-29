Успешно сдавших экзамены членов правительства Хабаровского края представил губернатор Фургал

29 Окт. 07:40 2018-10-29T09:57:36+03:00

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На аппаратном совещании новый глава Хабаровского края представил 13 назначенных членов правительства. Теперь руководитель каждого органа власти должен будет предоставить штатное расписание, а министрам предстоит сформировать программу развития своей отрасли.

О ряде персон «КП-Хабаровск» писала ранее. Поподробнее остановимся на новых фамилиях. Инсайдеры не соврали - первым зампредом и главой аппарата губернатора и правительства стал Юрий Минаев. До этого он депутатствовал в парламенте региона, а недавно сложил свои полномочия. Ранее управление возглавлял Аркадий Мкртычев, инсайдеры не исключают, что генерал останется работать в «белом доме».

Среди обычных зампредов также есть обновления. Вместо Анатолия Размахнина отвечать за вопросы безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти будет Владимир Хлапов. В 2012 году он работал в структуре полпредства при Викторе Ишаеве. Больше он известен, как предприниматель, который открыл придорожное кафе на «дальневосточном гектаре».

Обновился и кабинет министров. Кроме нового ответственно за строительство Александра Шабовты, назначен и главный по физической культуре и спорту. Им стал еще один человек из команды Ишаева Семен Экшенгер. Долгое время он проработал над развитием спорта в Хабаровске и регионе, затем перешел на пост замдиректора Всероссийского детского центра «Океан» в Приморье, которым до сих пор руководит экс-зампред правительства Хабаровского края и чиновник «ишаевских» времен Андрей Базилевский. После господин Экшенгер вновь вернулся в родной регион, но ненадолго – в июле этого года его назначили главой департамента спорта Приморья. Это как у нас министр. Спустя почти три месяца Экшенгер вошел в кабмин Хабаровского края в статусе главного по спорту.

- В течение недели необходимо представить мне штатное расписание каждого органа власти с функционалом и подведомственными учреждениями. Во-вторых, каждый министр должен сформировать программу по курируемой отрасли. В этом документе нужно указать меры по экономии средств, увеличению доходов и план перспективного развития, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Кстати, отныне вице-губернаторы и первые зампреды могут иметь не более двух помощников. Обычные зампреды и министры должны ограничиться одним.

Напомним, что глава региона временно ввел правила приема на работу в правительство Хабаровского края. Претенденты на высокие посты должны сдать тест, написать программы развития региона и защитить их перед главой края.

- Да, экзамены были каждый день и дальше продолжаются. Я прошел их успешно, но задачи еще не кончаются, и их становится больше. Но мы продолжаем двигаться и работать, - поделился с корреспондентом «КП-Хабаровск» Александр Витько, министр здравоохранения края.

Кроме этого продолжает изменяться и структура работы правительства региона. Еще один ход губернатора – упразднение представительства края в Санкт-Петербурге. Оно появилось в 2014 году и исчезнет в целях экономии средств.

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