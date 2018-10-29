Успешно сдавших экзамены членов правительства Хабаровского края представил губернатор Фургал
На аппаратном совещании новый глава Хабаровского края представил 13 назначенных членов правительства. Теперь руководитель каждого органа власти должен будет предоставить штатное расписание, а министрам предстоит сформировать программу развития своей отрасли.
О ряде персон «КП-Хабаровск» писала ранее. Поподробнее остановимся на новых фамилиях. Инсайдеры не соврали - первым зампредом и главой аппарата губернатора и правительства стал Юрий Минаев. До этого он депутатствовал в парламенте региона, а недавно сложил свои полномочия. Ранее управление возглавлял Аркадий Мкртычев, инсайдеры не исключают, что генерал останется работать в «белом доме».
Среди обычных зампредов также есть обновления. Вместо Анатолия Размахнина отвечать за вопросы безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти будет Владимир Хлапов. В 2012 году он работал в структуре полпредства при Викторе Ишаеве. Больше он известен, как предприниматель, который открыл придорожное кафе на «дальневосточном гектаре».
Обновился и кабинет министров. Кроме нового ответственно за строительство Александра Шабовты, назначен и главный по физической культуре и спорту. Им стал еще один человек из команды Ишаева Семен Экшенгер. Долгое время он проработал над развитием спорта в Хабаровске и регионе, затем перешел на пост замдиректора Всероссийского детского центра «Океан» в Приморье, которым до сих пор руководит экс-зампред правительства Хабаровского края и чиновник «ишаевских» времен Андрей Базилевский. После господин Экшенгер вновь вернулся в родной регион, но ненадолго – в июле этого года его назначили главой департамента спорта Приморья. Это как у нас министр. Спустя почти три месяца Экшенгер вошел в кабмин Хабаровского края в статусе главного по спорту.
- В течение недели необходимо представить мне штатное расписание каждого органа власти с функционалом и подведомственными учреждениями. Во-вторых, каждый министр должен сформировать программу по курируемой отрасли. В этом документе нужно указать меры по экономии средств, увеличению доходов и план перспективного развития, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.
Кстати, отныне вице-губернаторы и первые зампреды могут иметь не более двух помощников. Обычные зампреды и министры должны ограничиться одним.
Напомним, что глава региона временно ввел правила приема на работу в правительство Хабаровского края. Претенденты на высокие посты должны сдать тест, написать программы развития региона и защитить их перед главой края.
- Да, экзамены были каждый день и дальше продолжаются. Я прошел их успешно, но задачи еще не кончаются, и их становится больше. Но мы продолжаем двигаться и работать, - поделился с корреспондентом «КП-Хабаровск» Александр Витько, министр здравоохранения края.
Кроме этого продолжает изменяться и структура работы правительства региона. Еще один ход губернатора – упразднение представительства края в Санкт-Петербурге. Оно появилось в 2014 году и исчезнет в целях экономии средств.
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