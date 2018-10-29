В Хабаровске открыли сквер пограничной славы

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-29T11:23:02+03:00

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Новый сквер пограничной славы украшает шестиметровая арка, на которой увековечены имена командующих Дальневосточным пограничным округом, а также располагаются барельефы, изображающие сцены из жизни пограничников на службе. Не обошли вниманием и территорию вокруг - в сквере уложены брусчатка и плиты, разбиты клумбы.

Идея создания подобного объекта в городе возникла еще год назад.Фото: Администрация Хабаровска

- Для Хабаровска это знаковое событие. Сквер пограничной славы - не просто памятное место для работников службы, ветеранов, но и объект патриотического воспитания для нашей молодежи. Гуляя с родителями, дети будут задавать вопрос - а кто такой пограничник? И родители будут рассказывать о самых стойких и дисциплинированных военнослужащих, которые охраняют наше спокойствие на границе, - сказал присутствовавший на церемонии открытия мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Сама идея создания такого архитектурного объекта в городе возникла у ветеранов службы еще год назад - тогда инициативу поддержал экс-мэр Александр Соколов, в течение года был разработан и утвержден проект. Седьмого сентября нынешнего года стартовали строительные работы, которые удалось завершить в короткие сроки, и вот, сегодня первые лица города, пограничного ведомства и ветераны службы возложили цветы к памятному знаку сквера пограничной славы.

В торжественной церемонии приняли участие военные, чиновники и ветераныФото: Администрация Хабаровска

В дальнейшем сквер планируют благоустраивать - в планах строительство открытого музея истории пограничной службы на Уссурийском бульваре. Как отмечают в администрации Хабаровска, это позволит изучать историю пограничной охраны, а главное, не забывать подвиг людей, которые своей храбростью и героизмом обеспечили нам мирное небо над головой.