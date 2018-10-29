«Вам жить при коммунизме!» - в Хабаровске прочитали послание комсомольцев семидесятых

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-29T12:09:40+03:00

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Двадцать девятое октября - день рождения комсомола, в этом году организация, созданная в революционном 1918 году, отмечает свое столетие. В 1978 году комсомольцы дальневосточной столицы написали и заложили в основание памятника молодым защитникам города послание потомкам, живущим в 2018 году. Всего за четыре десятилетия государственный строй, стиль жизни и приоритеты страны изменились до неузнаваемости. Но тем интереснее читать письмо тех, кто искренне верил в победу коммунизма.

«Вам жить при коммунизме!» - в Хабаровске прочитали послание комсомольцев семидесятыхФото: Администрация Хабаровска

- В канун 60-летия комсомола мы, молодые представители рабочего класса, интеллигенции, студенчества и учащихся обращаемся к вам, комсомольцам и молодежи 2018 года - года столетия ВЛКСМ. Свято храните и приумножайте легендарные героические традиции ленинского комсомола, воспитывайте молодежь в духе беспредельной преданности делу партии, безграничной любви к нашей советской родине. Вам, молодые друзья, продолжать наше дело и жить при коммунизме. Будьте же достойны высокого звания граждан Союза Советских социалистических республик, всегда и во всем следуйте бессмертным ленинским заветам! - пишут комсомольцы семидесятых.

Зачитал послание экс-мэр Хабаровска, бывший секретарь комсомольской организации Железнодорожного района Александр Соколов.

«Вам жить при коммунизме!» - в Хабаровске прочитали послание комсомольцев семидесятыхФото: Администрация Хабаровска

- Нам нужно находить пути и возможности, чтобы страна крепла и развивалась. Когда мы были молодыми, мы извлекли из уроков жизни главное - нужно уметь делать дело и достигать результатов, - отметил Александр Соколов. - Наша задача, чтобы молодежь Хабаровска и всей страны взяла все лучшее, что было у комсомола, - школу воспитания, школу подготовки кадров, школу участия в больших великих делах, которыми славится наше государство.

В пустое гнездо, где находилась капсула с посланием комсомольцев, заложили новый контейнер с наказом открыть в 2058 году - в год двухсотлетия Хабаровска. В новом письме и приложенном к нему видеообращении - пожелание хранить традиции, делать все, чтобы на планете не повторилась война, и принять из наших рук эстафету добра и созидания.

«Вам жить при коммунизме!» - в Хабаровске прочитали послание комсомольцев семидесятыхФото: Администрация Хабаровска

Похожий ритуал прошел и в Комсомольске-на-Амуре. Там капсулу извлекли из стен городского Дома молодежи. Комсомольцы 1968 года писали о своих трудовых успехах, о том что две с половиной тысячи молодых рационализаторов участвовали в краевом смотре молодых новаторов производства и за десять месяцев сэкономили государству 409 тысяч рублей. Что в 1963 году в городе будет возведено еще 90 тысяч квадратных метров жилья, войдет в строй центральная обогатительная фабрика. Что намечено выполнить большие объемы по строительству стана «1700» и четвертой мартеновской печи на заводе «Амурсталь», строительство теплотрассы в поселке Дземги. Церемония также завершилась запечатыванием в стену нового послания - в 2068 год.