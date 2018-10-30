Без света остались больше семи тысяч человек в Хабаровском крае

30 Окт. 05:13 2018-10-30T08:53:51+03:00

Без света остались свыше семи тысяч человек в Хабаровском крае Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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Тенденция последнего месяца такова: что ни циклон, так разные населенные пункты Хабаровского края лишаются электроэнергии. Так случилось и сегодня в районе имени Лазо – свалившийся как снег на голову снег отбросил на несколько веков назад пять поселков.

Без электричества люди в поселках Дурмин, Сидима, Мухен, Золотой, Сукпай сидят с самого утра. Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Хабаровскому краю, света нет в 1 тысячи 736 домах, в них живет более семи тысяч человек. Социально-значимые объекты подключили к резервным источникам питания. Пока удалось восстановить электроснабжение в поселке Обор.

На обследование линии Сидима - Обор направились девять человек и четыре единицы техники, задействованы даже снегоходы, поскольку местность довольно сложная. Энергетики пока даже не могут предположить: в чем причина отключения.

- Вся автоматика в порядке, явных обрывов проводов не зафиксировано, - комментирует Татьяна Михалицына, официальный представитель филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети». – Причина отключения еще неизвестна – линия протяженная, наши специалисты работают с восьми утра, и пока информации нет.

Тем временем без света остался и поселок Омми Амурского района. Электроснабжения нет в 73 домах, в которых живет свыше 400 человек.

А буквально четыре дня назад из-за сильных порывов ветра до 28 метров в секунду без света остались 60 частных жилых домов в селе Чумикан. Электроснабжение там восстановили лишь вчера.

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