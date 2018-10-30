«Зима близко»: Социальные сети хабаровчан разрываются от снежных фотографий

СЕГОДНЯ 06:45 2018-10-30T10:25:40+03:00

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Конец октября. Пора бы уже дальневосточникам запомнить, что зима у нас не календарная. Поэтому уже второй раз за этот месяц Хабаровск превращается в снежную сказку. Белые дома, деревья, покрытые снегом, первые минусовые температуры, румянец на лицах и этот ни с чем не сравнимый хрустящий звук под обувью - красота, да и только. Большие хлопья сразу стали главными героями социальных сетей, заполонив страницы хабаровчан. Оказалось, что это дело рук даже не циклона, а его остаточных явлений.

«Зима близко»: Социальные сети хабаровчан разрываются от снежных фотографийФото: Борис КОКУРИН

- Ожидается, что за день в Хабаровском крае выпало порядка пяти миллиметров осадков. Снежный западный циклон, который обрушился на нас сегодня, уже покинул регион, сейчас он находится на юге Сахалина, далее он сместится на восток, - говорит Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидромета. - В нашем крае остались только облачные массивы.В Хабаровске осадки перестанут идти уже к сегодняшнему вечеру. Завтра мы ждем ясную погоду без снега и дождя. Ночные температуры еще останутся низкими - от 0 до - 4 градусов. Уже завтра дневные температуры начнут повышаться до +10 градусов.

«Зима близко»: Социальные сети хабаровчан разрываются от снежных фотографийФото: Борис КОКУРИН

Городские достопримечательности, дороги, машины - снежной пеленой заволокло все, что движется и не движется. Вот такой масштабный белый «флешмоб» для подготовки к предстоящему новому сезону года, ведь, как говорится, «зима близко».

В ближайшее время такого снега, уверяют метеорологи, больше не будет, а тот, что выпал, расстаял. Поэтому «Комсомолка» приготовила для читателей подборку волшебных фотографий, которые, хоть и преждевременно, но заставят подумать о елке, игрушках и детстве.

«Зима близко»: Социальные сети хабаровчан разрываются от снежных фотографийФото: Борис КОКУРИН

Не забывайте, что снег - это не только красиво, но и опасно, поэтому будьте бдительными на дорогах. Осадки не обходятся и без ложки коммунального дегтя, ведь ежегодно ни управляющие компании, ни дорожники не готовы к предстоящему сезону года. Надеемся, что это когда-нибудь изменится.

«Зима близко»: Социальные сети хабаровчан разрываются от снежных фотографийФото: Борис КОКУРИН

«Зима близко»: Социальные сети хабаровчан разрываются от снежных фотографийФото: Борис КОКУРИН

«Зима близко»: Социальные сети хабаровчан разрываются от снежных фотографийФото: Борис КОКУРИН

«Зима близко»: Социальные сети хабаровчан разрываются от снежных фотографийФото: Борис КОКУРИН

«Зима близко»: Социальные сети хабаровчан разрываются от снежных фотографийФото: Борис КОКУРИН

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