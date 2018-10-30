30 Окт. 09:29 2018-10-30T10:09:03+03:00

В ЕАО таможенная собака нашла в пассажирском автобусе четыре медвежьи лапы Фото: Биробиджанская таможня

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То, что с пассажирским автобусом, который пытался выехать в Китайскую народную республику через пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, что-то не так - таможенники заподозрили еще во время сканирования транспортного средства.

Аппаратура показала, что в центре машины находится подозрительная выемка. Чтобы проверить объект, к делу привлекли служебную собаку — бельгийскую овчарку по кличке Майк. Пес подтвердил опасения таможенников, указав место, где могла храниться контрабанда.

- При осмотре автобуса были обнаружены следы демонтажа напольного покрытия, -рассказала Елена Вербицкая, пресс-секретарь Биробиджанской таможни. - Как оказалось, с сокрытием от таможенного контроля в полиэтиленовых пакетах вывозились замороженные 2 передние и 2 задние лапы, предположительно, бурого медведя – весом 8,05 кг.

Для справки: бурый медведь включен в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящейся под угрозой исчезновения.

Пассажирский автобус был арестован, лапы медведя изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств. Сейчас ведется расследование всех деталей инцидента.

В отношении контрабандиста было возбуждено административное дело по части 2 статьи 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметом правонарушения, с возможной конфискацией.

Справка КП: В Китае лапы медведя ценятся, во-первых, как традиционный деликатес - их либо жарят на мангале, либо варят в супе, во-вторых, как лекарство от неврастении и ревматизма.