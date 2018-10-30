Под Комсомольском-на-Амуре спасатели эвакуировали четверых рыбаков

30 Окт. 11:52 2018-10-31T04:46:27+03:00

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Четверо мужчин и десятилетний мальчик — сын одного из них, возвращались после рыбалки домой, однако в районе «Старой площадки», на другом берегу поселка Менделеева, у них отказал мотор. Запустить его не получилось, пробило головку блока цилиндров, и судно просто дрейфовало по течению.

Рыбаки пытались попросить помощи у проплывающих мимо лодок, но ночью на реке почти никого не было, мимо прошло одно судно, однако останавливаться оно не стало. Было холодно и сыро, мужчины решили пристать к берегу, чтобы развести костер. К сожалению, найти сухие дрова не смогли, огонь не разгорался, температура воздуха падала. После нескольких неудачных попыток они решили вызвать спасателей.

- Для эвакуации рыбаков мы использовали катер КС-701, - рассказал Евгений Грязнов, начальник Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России в Комсомольске-на-Амуре. - Сразу после поступления вызова наша дежурная смена прибыла на место происшествия. К счастью никто из попавших в беду людей не пострадал — просто сильно замерзли. Мальчик, когда мы пересадили его в наш катер, согрелся и почти сразу уснул. Доставили их в город без происшествий.

Правда во время операции выяснилась одна деталь — ни у кого из присутствующих в лодке рыбаков, даже у ребенка, не было спасательного жилета. Так что перед тем как отправиться по домам, горе добытчикам пришлось выслушать лекцию о пользе спасательных средств на воде.