Депутаты Хабаровска будут отстаивать статус столицы Дальнего Востока

30 Окт. 11:52 2018-10-30T12:00:04+03:00

На заседании городской думы народные избранники, политологи и общественники пришли к единому мнению - нужно развивать бренд города, а не переносить полпредство

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ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

На протяжении месяца Хабаровск не умолкает. Тема переноса столицы Дальнего Востока во Владивосток уже стала самой обсуждаемой за это время, хотя сперва такие беседы велись только на кухне. Однако после того, как Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края, а ранее Сахалина, выступил с инициативой забрать престижный статус и присвоить его приморскому городу, хабаровчане занервничали.

На прошлой неделе депутаты Хабаровской городской думы также подняли волнующий всех вопрос. Они даже приняли решение собраться за круглым столом вместе с экспертами и местными жителями, чтобы обсудить тему и выразить свое мнение. Накануне эта встреча состоялась, народные избранники детально проанализировали все варианты развития ситуации.

Накануне народные избранники детально проанализировали все варианты развития ситуации и обсудили их с местными жителями и экспертами.

- Депутатам необходимо выяснить риски – как финансовые, так и экономические – при формировании бюджета города на следующий год, если произойдет передача статуса столицы ДФО во Владивосток, - говорит Сергей Савков, председатель Хабаровской городской думы. - Что потеряет бюджет Хабаровска? Что будет с помещениями, имуществом федеральных структур, если рассматривать сценарий переноса столицы.

Участники заседания отметили, что конкуренция Хабаровска и Владивостока на протяжении многих лет стимулирует развитие обоих городов. Никаких предпосылок для реального переноса столицы не было и нет.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ СТАТУСА

За свой статус хабаровчане намерены бороться. Более того, по словам Игоря Сероштанова, заместителя мэра по связям с общественностью, в будущем Хабаровск может стать еще и «форпостом в АТР» и мостом в Азию.

- Хабаровско-Амурская трансграничная агломерация затронет четыре субъекта. Наш город возьмет роль глобального логистического центра и сухого порта. Развитие должен получить остров Большой Уссурийский, - обращает внимание Игорь Сероштанов. - Там можно реализовать проект «Один остров – две страны», создав удобный транспортный коридор между КНР и Россией.

Эксперты высказались, что Хабаровск и Владивосток находятся на равных по десятку экономических показателей. Более того они считают, что исторических предпосылок для «переезда» статуса тоже нет, ведь нынешняя столица с самого основания города была дипломатическим, военным и стратегическим центром края.

БУДЕМ РАЗВИВАТЬ БРЕНД «ХАБАРОВСК»

Как сообщает пресс-служба администрации, в заседании принимал участие и представитель бизнес-индустрии.

- Конечно, решение о том, где будет находиться полпредство, принимает президент. Но мы должны усилить работу по развитию бренда города, - говорит Владимир Бакуменко, председателя городского Совета по предпринимательству при мэре города. - Нужно консолидировать общественность, руководство города и края на выработку единой позиции. Об этом нужно говорить открыто.

Выслушав мнения всех участников круглого стола, народные избранники решились на следующий шаг - депутаты составят обращение Юрию Трутневу, полномочному представителю президента в ДФО, где намерены отстоять право Хабаровска занимать статус столицы.