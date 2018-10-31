2018-10-31T10:40:22+03:00
Общество

Экс-губернатор Хабаровского края Шпорт объявился в Москве на встрече с президентом

Бывшему руководителю региона пророчат место в структуре, подчиненной президенту РФ [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Экс-губернатор Хабаровского края Шпорт объявился в Москве и рядом с ПутинымЭкс-губернатор Хабаровского края Шпорт объявился в Москве и рядом с ПутинымФото: Правительство Хабаровского края
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Вячеслав Шпорт, который проиграл выборы губернатора Хабаровского края во втором туре, накануне объявился. После поражения Сергею Фургалу, экс-глава региона пропал из информационного пространства. А буквально на днях он принял участие во встрече президента страны с бывшими главами регионов в Кремле.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Владимир Путин поблагодарил экс-губернаторов за работу, пожелал им успехов и выразил уверенность, что их опыт будет использован и на других участках работы.

- Важно, как человек относится к своей работе, насколько искренне стремится к тому, чтобы сделать жизнь людей на той или иной территории лучше, чтобы они чувствовали положительные изменения в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения интересов в области охраны окружающей среды – это все становится актуальнее и актуальнее, это огромная ответственность перед регионом, да и перед страной в целом, - сказал Владимир Путин.

Аккурат рядом с замглавы администрации президента Сергеем Кириенко сидел знакомый жителям Хабаровского края не по наслышке Вячеслав Шпорт. Кстати, экс-губернатору подыскали работу. Как сообщают инсайдеры, господин Шпорт может занять место в Военно-промышленной комиссии. ВПК занимается занимается реализацией государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности.

Владимир Путин встретился с экс-губернаторами регионов.пресс-служба президента РФ

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