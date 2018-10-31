2018-10-31T10:33:31+03:00
Общество

Глава Хабаровского района намерен снизить себе зарплату на десять процентов

Аналогичное заявление сделал председатель собрания депутатов района Дмитрий Савченко
Александра ШОПЕНКО
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Фото: Администрация Хабаровского районаФото: Администрация Хабаровского района
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Под девизом экономии живет Хабаровский край последний месяц. Чиновники как регионального, так и муниципального уровней продолжают затягивать пояса и устраивать мозговые штурмы в поисках возможности сберечь очередную копейку. Но дальше всех зашел глава Хабаровского района Денис Удод, который готов пожертвовать десятой частью своей зарплаты.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровского района, соответствующее предложение господин Удод внес в минувшую пятницу в собрание депутатов. Рассмотрено оно будет 20 ноября вместе с проектом бюджета на 2019 год.

Глава района отметил, что в следующем году бюджет сохранит социальную направленность. Вместе с этим продолжится реализация крупных проектов, как, например, реконструкция и капитальный ремонт дорог.

- Но бюджет на следующий год будет очень сложный, напряженный, и вопросы экономии и рационального расходования средств казны выходят на первый план. Поэтому я внес предложение урезать себе заработную плату на десять процентов. Это даст дополнительную экономию бюджету, а вырученные средства будут направлены на решение вопросов образования, - сказал Денис Удод.

О конкретных цифрах не сообщается, но судя по декларации о доходах за прошлый год (4004783,8 рубля), можно предположить, что от своей зарплаты глава Хабаровского района отрывает кусок в 400 тысяч рублей. Поддержит Дениса Удода председатель собрания депутатов Дмитрий Савченко. Его доход за прошлый год составил 4703223,52 рубля.

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