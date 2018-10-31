Многодетные погорельцы из Хабаровска уже неделю не могут добиться помощи от властей

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-31T14:34:16+03:00

В семье семеро детей, младшему из которых нет и двух лет, сейчас все они ютятся у соседей

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Был дом — осталось пепелище

До пятницы 26 октября жизнь семьи Манцветовых протекала размеренно и счастливо. Андрей на собственном микроавтобусе занимался замерами и доставкой продукции в фирме по производству мебели. Его жена Татьяна сидела с детьми, их у супругов семеро: девочка и шестеро сыновей, самому младшему год и десять месяцев.

Семья дружная и работящая. Девять лет назад они переехали в собственный дом на базе КАФ — купили его на деньги, вырученные от продажи квартиры, в которой жила мать главы семейства. Все это время Андрей обустраивал и расширял собственное жилище.

Многодетные погорельцы из Хабаровска уже неделю не могут добиться помощи от городской властиФото: Предоставлено героем публикации

- Я проснулся в два часа ночи, - рассказывает Андрей Манцветов, - посмотрел на часы, есть у меня такая привычка, все было спокойно. Никакого запаха дыма или паленой проводки — ничего. Поворочался немного и снова спокойно уснул. И тут вдруг, где-то через час нас будит дочка — кричит: «Горим»! Мы вскочили с кровати и первое, что я вижу - со стороны кухни и прихожей все полыхает. Туда уже невозможно пробраться, огонь и дым идут в комнаты. Мы открыли окно, я побежал за детьми, которые спали в другой комнате, двое сами выскочили в окно, остальных я выбросил. Жена укутала в одеяло самого младшего и тоже выбралась на улицу. Я успел только схватить одеяло и сумку со шкафа. В ней был паспорт и моя трудовая книжка, все остальные документы сгорели. Больше ничего уже взять было нельзя, мне пришлось последовать вслед за семьей. Буквально за две минуты дом наполнился огнем. Пламя было страшное. В течение часа дом сгорел дотла. Конечно, приехали пожарные, но они ничем уже помочь не могли. Нас приютил сосед.

Все понимаем — помочь не можем

Так до сих пор семья у сердобольных соседей и живет. Беда не приходит одна. Вместе с домом сгорел и микроавтобус, при помощи которого Андрей зарабатывал на жизнь, так что семейство осталось не только без дома, но и без денег. Девять человек, семеро — несовершеннолетние дети. Первым делом глава семьи пошел в комитет по управлению Краснофлотским районом.

Многодетные погорельцы из Хабаровска уже неделю не могут добиться помощи от городской властиФото: Предоставлено героем публикации

- Я помню этого человека, - поделился Геннадий Курочкин, заместитель мэра города, глава Краснофлотского района Хабаровска. - Он приходил и попросил предоставить какое-нибудь жилье. Я ему прямо сказал, что это не мои полномочия. Жильем у нас занимается городская администрация. Дал ему телефон Верещагиной - начальника управления учета и распределения жилья и координаты Чернышова. Только они и мэр в этой ситуации могут помочь. Мы, к сожалению, этими вопросами не занимаемся, с тех пор как стали комитетами. Вот я и посоветовал ему немедленно ехать туда.

В администрации города Алексею Манцветову квартиру предложили, даже две. Правда такие, от которых он сам отказался.

- Женщина, которая за жилье отвечает, нашла нам по коммерческому найму две комнаты в бараках, - вспоминает Алексей. - Одна 36 и вторая в 50 квадратных метров. Жилье, прямо скажем, аварийное. Люди там живут, видимо те, которым деваться больше некуда. Я посмотрел, но разместиться на этих площадях нам девятерым никак не получится. Удобства на улице, стиральную машину поставить некуда, газовую плиту тоже. Это все, что нам предложили. Сказали больше у нас для вашей семьи никаких вариантов нет. Пошли дальше, записались к Губернатору. Там сказали — ждите. Ждем, а куда мы денемся?

В то время пока администрации разных уровней пытаются понять, кто должен многодетной семье, в преддверии зимы оставшейся на улице, погорельцам помогают обычные люди.

- О нашей беде узнали в школе, - рассказывает Алексей. - Приходят люди, приносят одежду, игрушки, даже еду. Спасибо им огромное, за это. Без помощи мы бы не протянули. Но главое сейчас решить проблему с жильем. Хотелось бы до морозов где-нибудь устроиться и начать восстанавливать свой дом.