Золотой телефон: Китаец пытался вывезти из Хабаровска мобильник за полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:09 2018-11-02T07:54:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Случилось все в конце сентября в Хабаровском аэропорту. Иностранец планировал вылететь из дальневосточной столицы в Харбин, на родину. Чтобы оказаться в самолете, мужчине, как и всем остальным пассажиром, нужно пройти досмотр не только багажа, но и ручной клади. Личные вещи гражданин Китая сложил вместе, положил в корзину и поставил на ленту для прохождения рентгена. Таможенники увидели на экране установки что-то подозрительной и попросили туриста показать, что лежит в корзине.

Драгоценный телефон: Житель Китая пытался вывезти из Хабаровска мобильный с золотым «секретом». ФОТО: Хабаровская таможня.

- Зачастую таможенники могут определить, перевозит ли человек запрещенные предметы в багаже, исходя из его поведения, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Виктория Алешина, пресс-секретарь Хабаровской таможни. - В этом случае мужчина сразу стал вести себя подозрительно. Было явно видно, что он волнуется, а на вопросы отвечает странно.

Драгоценный телефон: Житель Китая пытался вывезти из Хабаровска мобильный с золотым «секретом». ФОТО: Хабаровская таможня.

Тогда инспектор попросил иностранца вытащить все содержимое корзины. Внимание привлек мобильный, который выглядел как обычный гаджет, только не работал. Таможенник взял его в руки и понял, что с техникой что-то не так, потому что простой телефон не может столько весить.

Все это время иностранец говорил только о том, что мобильный сломал, и он везет его домой, чтобы починить, так как в Хабаровске этого сделать никто не смог.

Тогда таможеники решили снова обратиться к рентгенустановке. В очередной раз компьютер показал, что в гаджете что-то есть.

- Таможенники отправили смартфон на экспертизу. Результаты пришли спустя месяц. Они показали, что внутри телефона находится драгоценный металл – шлиховое золото весом 192,13 грамма и стоимостью более 432 тысяч рублей, - добавила Виктория.

Драгоценный телефон: Житель Китая пытался вывезти из Хабаровска мобильный с золотым «секретом». ФОТО: Хабаровская таможня.

Драгоценный телефон: Житель Китая пытался вывезти из Хабаровска мобильный с золотым «секретом». ФОТО: Хабаровская таможня.

В отношении гражданина Китая возбудили административное делопроизводство по статье «Незаконное перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля путем использования тайников». Несмотря на то, что турист уже находится на родине, ему грозит штраф - от половины до трехкратной стоимости товаров с их конфискацией. А пока следователи выясняют, откуда мужчина взял золото, и что намеревался с ним делать в дальнейшем.

Драгоценный телефон: Житель Китая пытался вывезти из Хабаровска мобильный с золотым «секретом». ФОТО: Хабаровская таможня.

Драгоценный телефон: Житель Китая пытался вывезти из Хабаровска мобильный с золотым «секретом». ФОТО: Хабаровская таможня.