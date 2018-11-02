2018-11-02T11:56:09+03:00
Общество

Арт-терапия за колючей проволокой: На Камчатке заключенные создали мультфильм про гуся-наркомана

Анимационный фильм даже удостоился почетной награды за такой метод профилактики психологической зависимости [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Арт-терапия за колючей проволокой: На Камчатке заключенные создали мультфильм про гуся-наркомана. ФОТО: пресс-служба УФСИН Росиии по Камчатскому краю.Арт-терапия за колючей проволокой: На Камчатке заключенные создали мультфильм про гуся-наркомана. ФОТО: пресс-служба УФСИН Росиии по Камчатскому краю.
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В исправительной колонии №5 на Камчатке наказание отбывают больше 1200 заключенных. Большая часть из осужденных-жильцов когда-то злоупотребляла наркотиками, да и преступления у них связаны либо с продажей, либо с незаконным оборотом запрещенных веществ. Естественно, к таким «воспитанникам» нужен индивидуальный подход. Задача не только поставить их на путь исправления, но и сделать все возможное, чтобы после освобождения никто из них не взялся за старые привычки.

Один из таких методов - арт-терапия, о которой в этой колонии знают не понаслышке. На этих занятиях заключенные могут проявить свои творческие способности для самолечения. Терапия помогает им перосмыслить все, что было в их жизни до этого момента. Таким образом осужденные осознают, что привело их прямиков за решетку.

В колонии №5 есть своя телестудия, в которой уголовники создали необычный мультфильм. Главным героем анимационного фильма стал лебедь-наркоман. Яркая иллюстрация точно передает жизнь практически каждого жильца этой тюрьмы.

- Изначально перед нами не стояла задача создавать именно мультфильм, – рассказывает Юлия Хаблова, психолог, которая разработала эту коррекционную программу. -Мы предложили осужденным, работающим на телестудии, попробовать изобразить зависимость от наркотиков, а также их пагубное влияние на жизнь и здоровье человека. Дальше они сами предложили развить эту тему и, с учетом своих возможностей и нашей помощи, получилось такое видение проблемы. Надеюсь, что этот, казалось бы, простой, но глубокомысленный ролик заставит задуматься не только людей, которые уже находятся в местах лишения свободы, но и станет хорошей профилактикой для тех, кто только стоит на подобном распутье.

Кроме того, что заключенные получили шанс улучшить свои творческие способности, сам мультфильм получил положительную рецензию. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Камчатскому краю, начальнику исправительной колонии вручили диплом победителя в номинации «Лучший тематический фильм в целях информационного обеспечения работы, направленной на профилактику психологической зависимости у подозреваемых, обвиняемых и осужденных, ранее употреблявших психоактивные вещества».

Вот так творчески и по-философски за колючей проволокой доказали, что арт-терапия может спасти даже заядлых наркоманов и уголовников.

Арт-терапия за колючей проволокой: На Камчатке заключенные создали мультфильм про гуся-наркомана .

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