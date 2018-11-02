В Биробиджане заместитель начальника СИЗО помог заключенному стать вымогателем и лишился должности

2 Нояб. 11:36 2018-11-02T11:56:09+03:00

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В Еврейской автономии осудили заместителя начальника следственного изолятора «Биробиджанский». Правда теперь мужчина уже имеет статус бывшего зама. Должности он лишился из-за того, что помог заключенному нарушить закон, а осудили его за превышение полномочий. К слову, это повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов гражданина.

Сама история произошла еще в далеком 2016 году. Тогда к мужчине обратился неоднократно судимый хабаровчанин. Рецидивист попросил подселить к нему в камеру соседа, которого он сам себе выбрал. Причем выбрал по нескольким критериям — наличие недвижимости и неспособность морально противостоять. При этом по закону тех, кто еще не имеет судимости нельзя размещать с неоднократно осужденными, о чем, конечно же, знал заместитель начальника СИЗО.

- В ходе личной беседы хабаровчанин начал давить на мужчину, который находился под следствием. Он говорил, что затруднит ему дальнейшую жизнь в местах лишения свободы, распустив унизительные слухи, а также угрожал физической расправой, - рассказала «Комсомолке» Алина Афанасьева, старший помощник руководителя СУ СК России по ЕАО. - В это время вымогатель уже отбывал наказание в исправительной колонии, а на тот момент был в СИЗО, так как проходил обвиняем по уголовному делу. Его обвиняли в разбойном нападении.

Сидя в общей камере хабаровчанин требовал от своего нового сокамерника переписать на него дом и земельный участок стоимостью более 2 миллионов рублей, которые ему принадлежали. По просьбе осужденного заместитель начальника колонии принес сотовый телефон, черех который потерпевший попросил знакомых привезти документы на принадлежащее ему имущество. Но и на этом услуги от сотрудника УФСИН не закончились, он помог организовать и встречу осужденного с гражданским лицом для переоформления права собственности. Но сделка все же не состоялась.

- Следователь во время опроса подозреваемого, который в этом деле проходит, как потерпевший, почувствовал что-то неладное. Мужчина выглядел подавленно. В итоге наш сотрудник докопался до истины, - добавила Алина Афанасьева.

Это дело довели до суда. Там хабаровчанин всячески отрицал свою вину, но доказательства были неоспоримыми и с учетом предыдущих назначенных наказаний его приговорили к 20 годам лишения свободы.

Не избежал срока и заместитель начальника колонии. Его лишили свободны условно на 4 года, приписав 3 года испытательного срока. Однако в законную силу решение суда еще не вступило.