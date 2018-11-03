2018-11-03T03:16:29+03:00
Происшествия

Пожар на складе зерна под Хабаровском: Огонь уничтожил около 200 тонн сои и ячменя

На полную ликвидацию пожара потребовалось четыре часа
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Пожар на складе зерна под Хабаровском: Огонь уничтожил около 200 тонн сои и ячменяПожар на складе зерна под Хабаровском: Огонь уничтожил около 200 тонн сои и ячменяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В поселке Константиновка Хабаровского района вчера загорелся ангар. В деревянном строении обшитом железом хранилась крупная партия посевного материала - около 200 тонн. В крупном пожаре никто не пострадал, а вот зернохранилище уничтожено.

Пожар на складе зерна под Хабаровском: Огонь уничтожил около 200 тонн сои и ячменя Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожар на складе зерна под Хабаровском: Огонь уничтожил около 200 тонн сои и ячменяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Хабаровскому краю, сигнал о пожаре поступил в чрезвычайное ведомство в 15:21. На место оперативно выехали 24 огнеборца и шесть едини техники. Укротить пламя удалось спустя час, еще три понадобилось для его полной ликвидации.

- По предварительным данным, пожар до крупных размеров разросся из-за позднего обнаружения возгорания. Причины и виновные будут установлены в ходе проверки, - отметили в региональном МЧС.

Пострадавших нет, на соседнее здание огонь не перекинулся.

Пожар на складе зерна под Хабаровском: Огонь уничтожил около 200 тонн сои и ячменя Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожар на складе зерна под Хабаровском: Огонь уничтожил около 200 тонн сои и ячменяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Товарооборот между Хабаровским краем и Китаем перевалил за миллиард американских долларов
Ограничение движения в Комсомольске 4 ноября: Центр города закроют до полудня
В Хабаровском крае написали Большой этнографический диктант
Жителей Камчатки потрясло на четыре балла
Взрыв газовых баллонов в гараже в Комсомольске: Ударной волной разрушило стены и крышу
С ветерком и золотом: Житель Магадана пытался ввезти в город пакет с семью миллионами рублей
Погода в Хабаровске на 3 ноября 2018 года: днем до +13, без осадков
Хабаровским любителям экстрима будет где отработать трюки
Юного биробиджанца доставили санрейсом в Хабаровск
Три большегруза бесследно исчезли с территории базы в Хабаровске
Оленеводов севера Хабаровского края поддержат финансово
У хабаровской школы №47 появится спортивный комплекс
Особо опасного рецидивиста на Камчатке отправили в тюрьму
На Камчатке закрыли морскую навигацию
Хабаровские дороги приобретают новый облик
Обычное озеро в Хабаровском крае превратилось в нефтяное
В Хабаровском крае нашли производителей некачественного хлеба
В Хабаровском крае разыскали подозреваемого в изнасиловании
В Хабаровском крае привели в порядок больше 200 подъездов
На улице Герасимова в Хабаровске ограничили движение
Хабаровские диабетики пройдут бесплатное обследование
Генконсульство Японии в Хабаровске возглавил Масанори Фукусима
Новобранцы-контрактники пройдут общевойсковую подготовку в Хабаровском крае
Коробки элитного алкоголя исчезли из грузовика, ехавшего из Хабаровска в Амурскую область
Безработных хабаровчан включат в региональный «Кадровый резерв»
В Хабаровске зальют 72 хоккейных коробки
Погода в Хабаровске на 2 ноября 2018 года: днем до +12 градусов, без осадков
В Хабаровске заработал переезд через реку на улице Листопадной