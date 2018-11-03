СЕГОДНЯ 03:11 2018-11-03T03:16:29+03:00

Пожар на складе зерна под Хабаровском: Огонь уничтожил около 200 тонн сои и ячменя Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На полную ликвидацию пожара потребовалось четыре часа

Изменить размер текста: A A

В поселке Константиновка Хабаровского района вчера загорелся ангар. В деревянном строении обшитом железом хранилась крупная партия посевного материала - около 200 тонн. В крупном пожаре никто не пострадал, а вот зернохранилище уничтожено.

Пожар на складе зерна под Хабаровском: Огонь уничтожил около 200 тонн сои и ячменяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Хабаровскому краю, сигнал о пожаре поступил в чрезвычайное ведомство в 15:21. На место оперативно выехали 24 огнеборца и шесть едини техники. Укротить пламя удалось спустя час, еще три понадобилось для его полной ликвидации.

- По предварительным данным, пожар до крупных размеров разросся из-за позднего обнаружения возгорания. Причины и виновные будут установлены в ходе проверки, - отметили в региональном МЧС.

Пострадавших нет, на соседнее здание огонь не перекинулся.