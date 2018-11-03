«Никого не обидим»: На Камчатке уволили зачинщиков забастовки на «Аметистовом»

СЕГОДНЯ 04:33 2018-11-03T05:40:21+03:00

«Никого не обидим»: Зачинщиков забастовки на «Аметистовом» уволили на Камчатке. ФОТО: СУ СК России по Камчатскому краю.

Руководство расторгло соглашение с десятками работников, несмотря на обещание губернатора полуострова разобраться в ситуации на руднике [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

«Золотые» страсти не утихают. С конца октября порядка 100 горников копании «Аметистовое» начали забастовку, прекратив работу на предприятии. Все они требовали от руководства повышения заработных плат. Позже выяснилось, что из-за невыполнения плана вахтовики не получили премиальную часть – это и стало основной причиной недовольства. Работники в среднем получали в месяц порядка 85 тысяч рублей, их требование – повысить з/п до 160 тысяч рублей.

Губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину пришлось прервать отпуск и приехать обратно на полуостров, чтобы взять на личный контроль ситуацию на «Аметистовом». Глава региона поручил министру природный ресурсов ежечасно мониторить происходящее на руднике и оперативно анализировать полученные данные. Позже губернатор, отвечая на вопросы журналистов, пообещал, что никого из работников руководство не обидит. Видимо, что-то пошло не так.

Пока региональный следственный комитет проводил проверку по факту коллективного обращения, руководство «Аметистового» прилетело на рудник вместе с представителями профсоюзов, чтобы урегулировать конфликт. В итоге на общем собрании было принято решение расторгнуть договоры с десятками работников золотодобывающей компании.

«Никого не обидим»: Зачинщиков забастовки на «Аметистовом» уволили на Камчатке. ФОТО: СУ СК России по Камчатскому краю.

- Вчера вечером прилетели в Петропавловск-Камчатский. На борту нас было 22 человека – самые буйные и непокорные, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Валентин, один из уволенных золотодобытчиков. - Администрация нас спровадила подальше и побыстрее. Сегодня еще прилетят. Остальных «сломали», уговорили, пряники пообещали, они и согласились.

Пока в самой компании сообщают, что расторжение договоров проходило с соглашением всех сторон, камчадалы уверены, что бастующим просто угрожали увольнением по статье. Тем не менее, порядка 30 человек лишились работы, невзирая на обещание губернатора, что «никого не обидят».

- Следователи в свою очередь сейчас изучают всю документацию «Аметистового», в частности их интересуют материалы по выплатам заработных плат, - говорит Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации.