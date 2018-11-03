2018-11-03T05:40:21+03:00
Общество

«Никого не обидим»: На Камчатке уволили зачинщиков забастовки на «Аметистовом»

Руководство расторгло соглашение с десятками работников, несмотря на обещание губернатора полуострова разобраться в ситуации на руднике [фото, видео]
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
«Никого не обидим»: Зачинщиков забастовки на «Аметистовом» уволили на Камчатке. ФОТО: СУ СК России по Камчатскому краю.«Никого не обидим»: Зачинщиков забастовки на «Аметистовом» уволили на Камчатке. ФОТО: СУ СК России по Камчатскому краю.
Изменить размер текста:

«Золотые» страсти не утихают. С конца октября порядка 100 горников копании «Аметистовое» начали забастовку, прекратив работу на предприятии. Все они требовали от руководства повышения заработных плат. Позже выяснилось, что из-за невыполнения плана вахтовики не получили премиальную часть – это и стало основной причиной недовольства. Работники в среднем получали в месяц порядка 85 тысяч рублей, их требование – повысить з/п до 160 тысяч рублей.

Губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину пришлось прервать отпуск и приехать обратно на полуостров, чтобы взять на личный контроль ситуацию на «Аметистовом». Глава региона поручил министру природный ресурсов ежечасно мониторить происходящее на руднике и оперативно анализировать полученные данные. Позже губернатор, отвечая на вопросы журналистов, пообещал, что никого из работников руководство не обидит. Видимо, что-то пошло не так.

Пока региональный следственный комитет проводил проверку по факту коллективного обращения, руководство «Аметистового» прилетело на рудник вместе с представителями профсоюзов, чтобы урегулировать конфликт. В итоге на общем собрании было принято решение расторгнуть договоры с десятками работников золотодобывающей компании.

«Никого не обидим»: Зачинщиков забастовки на «Аметистовом» уволили на Камчатке. ФОТО: СУ СК России по Камчатскому краю.

«Никого не обидим»: Зачинщиков забастовки на «Аметистовом» уволили на Камчатке. ФОТО: СУ СК России по Камчатскому краю.

- Вчера вечером прилетели в Петропавловск-Камчатский. На борту нас было 22 человека – самые буйные и непокорные, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Валентин, один из уволенных золотодобытчиков. - Администрация нас спровадила подальше и побыстрее. Сегодня еще прилетят. Остальных «сломали», уговорили, пряники пообещали, они и согласились.

Пока в самой компании сообщают, что расторжение договоров проходило с соглашением всех сторон, камчадалы уверены, что бастующим просто угрожали увольнением по статье. Тем не менее, порядка 30 человек лишились работы, невзирая на обещание губернатора, что «никого не обидят».

- Следователи в свою очередь сейчас изучают всю документацию «Аметистового», в частности их интересуют материалы по выплатам заработных плат, - говорит Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации.

Сотня работников крупнейшего золоторудного предприятия на Камчатке объявила забастовку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Товарооборот между Хабаровским краем и Китаем перевалил за миллиард американских долларов
Ограничение движения в Комсомольске 4 ноября: Центр города закроют до полудня
В Хабаровском крае написали Большой этнографический диктант
Жителей Камчатки потрясло на четыре балла
Взрыв газовых баллонов в гараже в Комсомольске: Ударной волной разрушило стены и крышу
С ветерком и золотом: Житель Магадана пытался ввезти в город пакет с семью миллионами рублей
Погода в Хабаровске на 3 ноября 2018 года: днем до +13, без осадков
Хабаровским любителям экстрима будет где отработать трюки
Юного биробиджанца доставили санрейсом в Хабаровск
Три большегруза бесследно исчезли с территории базы в Хабаровске
Оленеводов севера Хабаровского края поддержат финансово
У хабаровской школы №47 появится спортивный комплекс
Особо опасного рецидивиста на Камчатке отправили в тюрьму
На Камчатке закрыли морскую навигацию
Хабаровские дороги приобретают новый облик
Обычное озеро в Хабаровском крае превратилось в нефтяное
В Хабаровском крае нашли производителей некачественного хлеба
В Хабаровском крае разыскали подозреваемого в изнасиловании
В Хабаровском крае привели в порядок больше 200 подъездов
На улице Герасимова в Хабаровске ограничили движение
Хабаровские диабетики пройдут бесплатное обследование
Генконсульство Японии в Хабаровске возглавил Масанори Фукусима
Новобранцы-контрактники пройдут общевойсковую подготовку в Хабаровском крае
Коробки элитного алкоголя исчезли из грузовика, ехавшего из Хабаровска в Амурскую область
Безработных хабаровчан включат в региональный «Кадровый резерв»
В Хабаровске зальют 72 хоккейных коробки
Погода в Хабаровске на 2 ноября 2018 года: днем до +12 градусов, без осадков
В Хабаровске заработал переезд через реку на улице Листопадной