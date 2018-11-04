Штормовое предупреждение на севере Хабаровского края 4 ноября

4 Нояб. 03:55 2018-11-05T07:59:58+03:00

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Сегодня, 4 ноября, в Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение. Погода испортится на севере региона, а именно в Аяно-Майском и Охотском районах. Здесь, по прогнозам синоптиков, будет сильный ветер по долинам рек до 15-20 метров в секунду, на побережье – до 20-25 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, из порывов ветра могут возникать аварийные ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Также велика вероятность обрывов на линиях электропередач, перехлестов проводов и сбоев в работе линий связи. Из-за непогоды могут быть отменены запланированные авиарейсы.

Жителям региона напоминают, что в случае экстремальных ситуаций необходимо звонить:

- Пожарно-спасательная служба – «01» или «101».

- Единый номер вызова экстренных служб - «112».

- Телефон «доверия» ГУ МЧС России по Хабаровскому краю: (4212) 41-62-62.