Штормовое предупреждение на севере Хабаровского края 4 ноября
Сегодня, 4 ноября, в Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение. Погода испортится на севере региона, а именно в Аяно-Майском и Охотском районах. Здесь, по прогнозам синоптиков, будет сильный ветер по долинам рек до 15-20 метров в секунду, на побережье – до 20-25 метров в секунду.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, из порывов ветра могут возникать аварийные ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Также велика вероятность обрывов на линиях электропередач, перехлестов проводов и сбоев в работе линий связи. Из-за непогоды могут быть отменены запланированные авиарейсы.
Жителям региона напоминают, что в случае экстремальных ситуаций необходимо звонить:
- Пожарно-спасательная служба – «01» или «101».
- Единый номер вызова экстренных служб - «112».
- Телефон «доверия» ГУ МЧС России по Хабаровскому краю: (4212) 41-62-62.