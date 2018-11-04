2018-11-05T07:59:58+03:00
Происшествия

Штормовое предупреждение на севере Хабаровского края 4 ноября

Во власти непогоды окажутся Аяно-Майский и Охотский районы
Ольга КИВА
Поделиться:
Штормовое предупреждение на севере Хабаровского края 4 ноябряШтормовое предупреждение на севере Хабаровского края 4 ноябряФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 ноября, в Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение. Погода испортится на севере региона, а именно в Аяно-Майском и Охотском районах. Здесь, по прогнозам синоптиков, будет сильный ветер по долинам рек до 15-20 метров в секунду, на побережье – до 20-25 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, из порывов ветра могут возникать аварийные ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Также велика вероятность обрывов на линиях электропередач, перехлестов проводов и сбоев в работе линий связи. Из-за непогоды могут быть отменены запланированные авиарейсы.

Жителям региона напоминают, что в случае экстремальных ситуаций необходимо звонить:

- Пожарно-спасательная служба – «01» или «101».

- Единый номер вызова экстренных служб - «112».

- Телефон «доверия» ГУ МЧС России по Хабаровскому краю: (4212) 41-62-62.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровском районе до сих пор ищут пропавшего рыбака
Раздельный сбор мусора пользуется спросом в Хабаровском крае
Николаевск-на-Амуре загрязняют бесхозным мусором
Пострадавшие от взрыва в поселке ЕАО получат до 60 тысяч рублей
На след тигрицы вышли в Хабаровском районе
У хабаровчанина не получилось откупиться от автоинспектора
Рыбаки в Хабаровском крае захватили лес
У сахалинского кванториума появится еще два отделения
«Управляйки» в Хабаровском крае наказали за выброшенные лампочки
Природный газ дошел до села Воронежское-3 в Хабаровском крае
В огороде хабаровчанки нашли коноплю, выращенную ее сыном
Пьяный хозяин квартиры в Хабаровском крае накинулся на гостей
Хабаровчане сыграют в «Риск»
В хабаровской гостинице обнаружили папку, набитую долларами
Владельцев «дальневосточных гектаров» ждут проверки
Новый автобусный маршрут запустят в Комсомольске-на-Амуре
Студента из Комсомольска-на-Амуре будут судить за смерть школьника
Хабаровские автобусы переходят на зимнее время
Скончался почетный гражданин Хабаровска Василий Жаров
Погода в Хабаровске на 7 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, без осадков
Хабаровчане могут пройти отбор на конкурс «Лидеры России» дистанционно
Комсомольские авиастроители стали призерами WorldSkills Hi-Tech 2018
Вулканы станут изюминкой нового парка на Камчатке
Движение автомобилей в Хабаровске приостановят 7 ноября
Комсомольские пайщики невольно спонсировали мошенника